全球能源危机阴影下 核能在亚洲重获重视

（纽约综合电）全球能源危机促使欧洲不少国家决定暂缓淘汰核电的计划，一度在亚洲失宠的核能也重获新生。

日本和韩国政府正废除反核政策，中国和印度也在寻求建造更多反应堆，以避免未来供应短缺，同时抑制碳排放。

亚洲主要电力供应来自天然气和煤炭这两种化石燃料，但天然气和煤炭价格今年不断飙升，更凸显了核能生产成本低廉的优势。

国际核电营运政策分析师赫斯（David Hess）接受彭博社访问时说：“出乎意料地，原本的阻力正在快速瓦解。现有核电站生产的电力价格低廉。面对不断飙升的天然气价格，核能生产带来的经济效益更为显著。”

日本首相岸田文雄刚在星期三（8月24日）宣布，日本将考虑建设下一代核电站。这是日本政府在能源政策上的逆转，目的在于减少碳排放，同时保障电力供应稳定。

要打造减碳社会须考虑重启核电的能源稳定及安全，尤其是今年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，燃料价格飙涨，能源难以稳定供应，日本能源安全保障受到动摇。

除了日本，韩国总统尹锡悦也在今年6月宣布，政府决定废除去核电政策，重启核电机组建设。

就连东南亚的发展中国家也在研究核能技术。新上任的菲律宾总统小马可斯今年7月表示，考虑重启废置核电站，以降低电力成本并提高能源供应。

印度尼西亚也提出雄心勃勃的计划，在2045年前启用第一座核电站，以实现净零排放目标，同时使印尼在2060年前实现完全依靠可再生能源供电的目标。