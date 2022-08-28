国际捐款告急 尼日利亚170万幼童营养不良

乌克兰战争，以及埃塞俄比亚和阿富汗等地的人道危机加剧，导致国际捐款告急。联合国在尼日利亚东北部的粮食援助计划，至今只筹得约四成所需款项。当地逾170万名年幼儿童营养不良。

联合国人道主义事务协调厅说，他们今年须10亿美元（约13.9亿新元）为尼日利亚东北部三个州——博尔诺州、阿达马瓦州（Adamawa）和约贝州的550万人口提供粮食援助。但今年首八个月里，他们仅筹得42％的资金。

联合国机构营养部门协调员穆其萨说，如果资金不到位，尼日利亚东北地区多达5000名儿童，在未来两个月将面临死亡风险。

伊斯兰叛乱分子长期盘踞在尼日利亚东北部，当地局势动荡，迫使数百万人逃离家园、农夫放弃耕地导致粮食短缺。联合国估计，当地约174万名五岁以下儿童急性营养不良。

35岁的法蒂玛日前便带着她14个月大、严重营养不良的女儿爱莎，到约贝州首府达马图鲁的医院求救。

法蒂玛透露，她所居住的小镇距离达马图鲁约50公里，村民因担心遭叛乱分子袭击而放弃农地，她也因安全考量停止到森林捡柴火来卖。一家人不时因粮食短缺，必须饿着肚子入睡。

医生说，爱莎刚入院时，有些器官已经开始衰竭。她的体重只有4.7公斤，不到同龄儿童平均体重的一半。所幸开始接受治疗、通过喂食管进食后，爱莎的情况逐渐好转。