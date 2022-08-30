临飞前引擎故障 美国无人探月火箭发射推迟数日

（卡纳维拉尔角综合电）美国新一代登月火箭“太空发射系统”星期一（8月29日）因引擎故障推迟发射。该火箭原定于当天发射升空，执行“阿耳忒弥斯1号”无人绕月试飞。当局尚未明确新的发射日期，但说第一个备选日期是当地9月2日。

“太空发射系统”原计划搭载“猎户座”飞船于美东时间29日8时33分（新加坡时间29日20时33分）左右从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，但在目标发射时间前约40分钟，发射工作停止。

当时发射团队已经开始用过冷液氧和氢推进剂，填充火箭的核心燃料箱，但四个RS-25引擎中有一个排气出现问题，导致该引擎无法达到适宜发射的温度范围。由于来不及在两小时的发射窗口内修复故障，所以叫停了此次发射。

“阿耳忒弥斯”是美国政府2019年宣布的新登月计划。在宇航员登陆月球前，美国宇航局计划进行代号为“阿耳忒弥斯1号”的无人绕月飞行测试和代号为“阿耳忒弥斯2号”的载人绕月飞行测试。

如果一切顺利，“阿耳忒弥斯3号”任务将在2025年或2026年完成，当局计划将首名女性和首名有色人种送至月球。美国宇航局局长尼尔森上星期六说：“这项任务承载了许多人的希望和梦想。我们现在是阿尔忒弥斯一代。”

为了一睹无人探月火箭的升空，卡纳维拉尔角周围的酒店早被预订一空，估计超过10万人在等待观看火箭升空。

按原定计划，飞行至距地球表面3700公里高度后，猎户座飞船将与火箭分离，点燃推进器，飞向月球。它预计会在10月10日返回地球，落入加利福尼亚州圣迭戈附近太平洋中。

1969年，美国宇航员乘坐阿波罗11号飞船首次登上月球。截至1972年阿波罗登月任务结束，美国先后登月六次。共有12人踏上月球，全都是男性宇航员。

据知登月计划非常昂贵，每一次发射须花费41亿美元（约57亿4000万新元）。若任务彻底失败将损失大笔钱，但更严重的是会影响美国登月进度。

《经济学人》星期天发表评论指出，阿尔忒弥斯登月计划其实是美国国会当年为保护就业，而强加给前总统奥巴马的太空探索项目，整个计划并非从科技角度来考量。

评论说，过去10年，开发太空发射系统已花费美国纳税人约230亿美元，但它是由回收材料制成，技术老旧。批评者认为，当局大可向私人科技公司购买性能与载重量接近的火箭，不必硬行研发耗钱费时，而且可让载人登月早点实现。

彭博社报道，太空发射系统开发了10多年，经历多年的延误和成本超支。不过，阿尔忒弥斯计划也为太空发射系统主要承包商波音公司和猎户座的洛克希德马丁公司创造了数万份工作和带来数十亿美元的商业效益。