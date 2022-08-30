担心台海战事摧毁“粮道” 粮安成国安日本抢救大米种植业

日本最近公布的新经济计划提到要增加国内动物饲料和粮食产量，并将在明年编列新的食品安全预算。不过，由于日本政府也承诺提升军事能力，又面对国家负债累累和人口老化等挑战，因此应对粮食安全问题并不容易。

（东京彭博电）日本此前因俄乌战事提高军事开支，如今台湾海峡局势升温，也让解决另一个日本国家安全威胁的呼声越来越高：拯救衰退的日本大米种植业。

曾任海上自卫队中将的金泽工业大学教授伊藤俊幸指出，政府放弃稻田和其他农业用地，让日本变得比以往更加脆弱。他说：“他们没有为国家安全做任何事，而只考虑到经济效率。”

东京大学农业经济学教授铃木宣弘说，要确保国家安全，就必须提高国内的大米和小麦产量。“就国家安全而言，粮食应优先于武器。如果没有食物，你就无法战斗。”

日本消费者正受到全球粮价与油价高涨、化肥短缺及日元疲软的影响，若中国与台湾海峡周围的海上航道遭封锁，带来的冲击可能比通货膨胀还要大。

佳能全球战略研究所研究主任、前农业部官员山下一仁说：“如果中国大陆入侵台湾会怎样？若日本介入，它的海上航道将被摧毁……整个日本都会失去进口食品的实体通道，这将导致饥荒。”

日本新任经济安保部长高市早苗星期一（8月29日）受访时，也提到其他国家局势对日本经济的威胁。她说：“我们没特别关注哪个国家，但我们必须密切留意可能影响日本经济安全的国家，包括中国。”

前农长：包括化肥种子 都应尽可能在国内生产

随着人均收入提高，生活和饮食习惯发生变化，过去数十年日本消费者越来越少吃米饭和鱼，改而吃更多面包、肉类和食用油。如今，每名日本人平均每年只吃53公斤大米，还不到上世纪60年代时的一半。这使得日本按热量计算的食物自给率从1965年的73％降至2020年的37％，是全球主要经济体中最低的。

由于对日本高度依赖进口食品感到担忧，前农业部长森山裕等自民党议员早前呼吁政府采取更多行动保障粮食安全。森山裕说：“乌克兰局势让我们意识到……包括化肥和种子在内，都应尽可能在国内生产。”

日本最近公布的新经济计划提到要增加国内动物饲料和粮食产量，并将在明年编列新的食品安全预算。不过，由于日本政府也承诺提升军事能力，又面对国家负债累累和人口老化等挑战，因此应对粮食安全问题并不容易。

日本过去采取了一些措施来支撑米价，山下一仁建议取消这些做法，让米价下跌，以提高日本大米作为出口产品的竞争力。如此一来，日本就能在有需要时暂停出口，把大米转为内用。去年，日本仅出口2万2833吨大米，泰国则为800万吨。

森山裕则呼吁政府不要再坐视农田干涸，且应在必要时吸纳过剩产能。他说：“如果真的要保障国家安全，你就必须投入更多资金。”