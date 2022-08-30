河流湖泊消失 遗迹重见天日

夏季干旱持续席卷北半球，欧洲、北美洲、地中海地区和中国遭受热旱影响，水道干涸、水电供应受限、农作物枯萎、船只搁浅无法航行......原本没入水底的古迹，也随着河水和湖水蒸发、水位下降而重见天日。

世界各地的河流和水道水位为何骤降？还有哪些方面受影响？又有哪些古迹难得重见天日？

欧洲河流水道水位下降 航运业受影响

受干旱气候影响，全球的河流正逐渐消失，多条水道水位下降，水库也露出了底部贫瘠土地。

在欧洲，干旱气候已持续数月。全球干旱观测站8月22日发出的最新报告指出，影响欧洲多地的严重旱灾截至8月初已进一步恶化，近半数的欧洲地区处于干旱警戒状态，意味着这些地方的土壤已经干涸。

据彭博社报道，欧洲河流和运河作为商业运输通道，就为欧洲经济贡献了约800亿美元（约1110亿新元）。失去这些重要航道将产生深远影响，航运路线、农业、能源供应，甚至饮用水可能面临严重风险。

欧洲第二长、蜿蜒2900公里的多瑙河（Danube），水位急剧下降，露出了河床，给当地航运和渔业带来危机。

塞尔维亚多瑙河干涸的河床。（路透社）

船停靠在干涸的塞尔维亚多瑙河上。（路透社）

作为德国、荷兰和瑞士的航运经济支柱，西欧第一大河莱茵河（Rhine）的水位与2021年同月相比下降了许多，最近几周有时甚至无法通行。许多驳船为了减轻船身重量以在低水位中航行，降低了运输量，因此大大地增加了运输成本。

卫星图像显示德国杜塞尔多夫附近的莱茵河在2021年8月（左）和 2022年8月（右）的水位差距。（路透社）

运输船在德国宾根莱茵河部分干涸的河床上行驶。（路透社）

德国宾根莱茵河干涸，露出了河床，人们可以步行至河流中的“小岛”。（法新社）

新华网和英国广播公司报道，意大利最长河流波河（Po）的水位低于正常水位的85%。意大利北部的波河流域，灌溉着当地三分之二的农作物，水位下降直接影响农作物的产量。面对70年以来最严重旱灾，意大利政府自7月起宣布进入全国紧急状态直至今年底，并拨款缓和当地旱灾灾情，尤其是波河流域地区。

卫星图像显示意大利北部波河在2021年6月（左）和2022年6月（右）的水位差距。（路透社）

法国卢瓦尔河（Loire）也难逃干旱高温，水位创历史新低，多个支流面临干涸命运。

法国卢瓦尔河的一个支流露出大面积的河床。（路透社）

历来“特大干旱”席卷美国

美国西部的大部分地区，正在经历历来最严峻的“特大干旱”，炎热天气同样波及北美河流。

一项今年3月发表于《自然气候变化》的研究显示，北美西南部2000年至2021年之间是1200年来最干旱时期，2021年的干旱严重程度异常，且所有迹象显示这种极端情况会持续到2022年底。

综合彭博社和英国广播公司报道，科罗拉多河流域涵盖美国西南部七个州和墨西哥北部两个州，为4000万人提供水源，灌溉近200万公顷土地。干旱情况严峻，科罗拉多河流入的美国两大水库——米德湖和鲍威尔湖水位告急。美国国家航空航天局报道，鲍威尔湖仅占总容量的26％，是1967年启用以来最低。米德湖和科罗拉多河流系统则分别占总容量的28%与34％。

为保持水库的供水量，美国联邦政府8月16日宣布第二轮限水措施。从2023年1月起，科罗拉多河将首次在二级短缺状态下运行。二级短缺状态意味着，亚利桑那州、内华达州和墨西哥得进一步削减科罗拉多河水的抽取和使用。新的治水措施实施后，亚利桑那州每年所分配的用水量将减少21％，内华达州削减8%，墨西哥则降低7％。

鲍威尔湖水位下降至1967年以来的最低点。（路透社）

米德湖水位大幅度下降。（法新社）

中国干旱严重 长江水位历来最低

中国热浪持续来袭、降雨量创新低，当地正在历经数十年来最严重的干旱。中国国家气候中心表示，今年的热浪是1961年以来强度最高的热浪。重庆市在8月25日测得45摄氏度高温，破历史记录。这是中国有气象记录以来，首次在新疆以外出现如此高温。

中国最长河流长江水位大幅度下降，目前水位处于历史最低水平，长江的主要支流嘉陵江部分流域罕见露出河床。中国最大淡水湖鄱阳湖上的千年石岛落星墩更是比往年提早两个月露出全貌。

中国重庆的长江支流嘉陵江干涸，露出大片河床。（法新社）

中国江西省九江市鄱阳湖干涸河段。（法新社）

鄱阳湖的土地龟裂，千年石岛落星墩因旱情而提早露出全貌。（路透社）

河流与支流干涸，波及中国大部分地区。极端炎热旱季导致当地水电供应紧张。作为中国最大的水电生产省份，长江水位下降导致发电站难以发电，四川省的供应能力下降。为节约能源，一些地方的工厂被迫停工，住宅区轮流停电，商场和办公室不开冷气，上海罕见暂时关闭外滩景观照。据英国广播公司报道，苹果供应商富士康德国汽车制造商大众汽车都暂时关闭了在四川的工厂。

酷热天气也导致农作物枯萎，林火肆虐。据新华社报道，中国重庆市北碚、巴南、大足等地先后因为高温天气而发生森林火灾。除了消防员到场灭火以外，也有大批志愿者赶到火宅现场支援。

中国重庆农作物因高温而枯死。（法新社）

8月26日，消防、武警等救援力量和志愿者在重庆北碚区歇马街道运送物资。（新华社）

非洲之角面临历来最严重旱灾 2200万人面临饥荒风险

联合国世界粮食计划署说，肯尼亚、索马里和埃塞俄连续四季降雨量不足，非洲之角面临有史以来最严重的干旱情况。牲畜死亡、水源和食物严重短缺，非洲之角饥荒威胁迫在眉睫。世界粮食计划署8月19日宣布扩大救援行动，为上千万人提供粮食。

肯尼亚北部马萨比特地区长期受干旱影响，非洲之角正面临严重粮食危机。（法新社）

世界粮食计划署​的卡车车队正前往埃塞俄的一个村庄，为当地人提供粮食援助。（法新社）

全球干旱原因复杂 气候变化是最大驱动因素

全球各地面临严重旱灾，气候变化是造成极端天气的主要原因。

联合国防治荒漠化公约今年发表的《干旱数字》报告显示，有足够的证据证明，人为气候变化会增加干旱的风险。

综合彭博社、英国广播公司的报道，专家指出，当前的干旱是所谓突发干旱，有别于典型的干旱。从前，典型的干旱需要连续几个季节或是几年时间来形成，不过这种模式在许多地方已经发生变化。

美国国家海洋和大气管理局资深科学家罗杰·普尔沃蒂（Roger Pulwarty）说：“这也许只会持续一到三个月，但要是这发生在农作物收成旺季，或是丛林大火高危时节，就能造成莫大破坏。”

针对全球水道干涸，专家指出，地球温度上升意味着山脉的降雪量减少，在夏季融化期间流入溪流的水也减少了，从美国到中国再到中国的许多河流源头都消失了。

英国南极调查局气候科学家艾拉·吉尔伯特（Ella Gilbert）则说，随着气候不断变化，气温持续攀升，干旱、热浪和林火等极端天气会越来越普遍，专家如今也更认为这些极端天气和气候变化有关。

她说：“我们已经看到相当明显与变暖有关的后果，这将持续到未来。即使我们在明天完全停止排放温室气体，我们仍然会看到一些额外的变暖情况出现。我们需要适应气候发生的这种变化，从而开始与一个气候更暖的世界共存。”

被遗忘的古迹重见天日

尽管旱情严峻，世界各地原本常年藏身水下的古迹，却在旱灾下罕有露出神秘的面貌，成为这波气候危机的意外“收获”。

美国得州的恐龙谷州立公园河水干涸，河床上出现了约1亿1300万年前的恐龙足迹。（法新社）

塞尔维亚东部普拉霍沃附近的多瑙河，一艘德国二战军舰残骸重见天日。据路透社报道，这些军舰是纳粹德国黑海舰队在1944年撤退时所留下，总数达数百只，其中还遗留不少弹药和炸药，对河流交通造成隐患。（路透社）

西班牙西北部奥伦塞省林多索水库水位最近骤降，曾被淹没的阿塞雷多村遗址露出水面，一些人趁机到此一游。1992年，当局为建造林多索水库而把阿塞雷多村的居民迁走，阿塞雷多村和另外三个村落最终被大水淹没。（法新社）

有“西班牙巨石阵”之称的瓜达尔佩拉尔巨石遗址已经完全浮出水面。这些史前立石圈的所在地在1963年的农村发展项目中被洪水淹没，据信可以追溯到公元前5000年。（法新社）