裁核武除铁幕荣获诺贝尔和平奖 苏联末代领袖戈尔巴乔夫病逝

任内与美国达成裁军协议限制军备竞赛，与西方大国建立伙伴关系，消除分裂欧洲的铁幕，并落实国内民主改革的苏联最后一任领袖戈尔巴乔夫病逝。多国领袖赞扬他让冷战和平结束，但俄罗斯人反应冷淡。

（莫斯科综合电）苏联最后一任领袖戈尔巴乔夫星期二（8月30日）病逝，终年91岁。世界各国领袖纷纷表示哀悼，并赞扬他对和平结束冷战的贡献。

俄罗斯总统事务局中央临床医院星期二说，戈尔巴乔夫（Mikhail Gorbachev）当晚因长期重病医治无效去世。他身患严重疾病多年，近年健康每况愈下。

据塔斯社报道，戈尔巴乔夫将安葬在莫斯科新圣女公墓，紧邻夫人赖莎（Raisa）长眠的墓地。赖莎于1999年逝世。

戈尔巴乔夫1985年3月出任苏联共产党中央总书记，1989年5月至1990年3月任苏联最高苏维埃主席，1990年3月出任苏联第一任也是最后一任总统。1991年12月下台，苏联随即解体。

在执政短短六年多内，戈尔巴乔夫与美国达成裁军协议，与西方大国建立伙伴关系，消除了自第二次世界大战以来分裂欧洲的铁幕，这使他在西方备受尊崇，并荣获诺贝尔和平奖。但与此同时，他的一系列国内改革削弱了苏联帝国，最终导致苏联解体。

拜登：因接受民主改革 世界更安全更多人享自由

美国总统拜登对戈尔巴乔夫逝世表示“最深切哀悼”，并赞扬他具有非凡远见。拜登说：“作为苏联领导人，他与时任美国总统里根一起削减了两国的核武库……经过数十年残酷的政治镇压，他接受了民主改革。这使世界更加安全，让数以百万计的人享有更大自由。”

联合国秘书长古特雷斯形容戈尔巴乔夫是一名改变历史进程的政治家，他说“世界失去了一名杰出的全球领袖、坚定的多边主义者和不懈的和平倡导者。”

法国总统马克龙形容戈尔巴乔夫是和平主义者，为俄罗斯人民开辟自由之路。“他对欧洲和平的承诺改变了我们的共同历史。”

英国首相约翰逊表示，对戈尔巴乔夫的去世感到悲伤，他一直钦佩戈尔巴乔夫的勇气和诚实。约翰逊还说，“他开放苏联社会的执著精神是我们所有人学习的榜样”。

中国：对推动中苏关系正常化有积极贡献

北约秘书长斯托尔滕贝格说：“戈尔巴乔夫的历史性改革导致苏联解体，协助结束冷战，并开启了俄罗斯与北约建立伙伴关系的可能性。他对更美好世界的愿景仍是我们的榜样。”

中国外交部说，戈尔巴乔夫曾为推动中苏关系正常化作出积极贡献，中国对他病逝表示哀悼。

相较于国际社会对戈尔巴乔夫死讯的关注，俄罗斯国内反应相对冷淡。俄罗斯总统普京隔了15小时才发布唁电说，戈尔巴乔夫对世界历史进程产生了巨大影响，并深切了解到在上世纪80年代的苏联推行改革的必要。

克里姆林宫发言人佩斯科夫则指出，戈尔巴乔夫虽是杰出政治家，但备受争议。“他真心希望冷战结束，开启新苏联与世界和西方之间的永久友好时期。但这样的浪漫主义被证明是错误的……百年蜜月期没有实现，我们对手的嗜血本性已显露无遗。”

俄罗斯反对派领袖纳瓦尼的盟友索博尔指出：“对于戈尔巴乔夫，确实有不同评价。一些人写道，他带来了希望，另一些人则指责他导致苏联解体。但无论如何，苏联都会解体，人们也仍会赞扬戈尔巴乔夫在俄罗斯历史中扮演的角色。”

据法新社报道，许多俄罗斯人在街头受访时拒绝对戈尔巴乔夫逝世置评，有人嘀咕骂他是“卖国贼”，还有年轻人反问他是谁。

俄罗斯国际文传电讯社报道，戈尔巴夫葬礼将于星期六（9月3日）在莫斯科工会大厦圆柱大厅举行。苏联前领导人斯大林于1953年去世后，也曾停灵于此。