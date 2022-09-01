下周三起可自由行 日本开放每日5万游客凭签证入境

日本从9月7日起解除必须随旅游团入境观光的条例，允许持有签证的“自由行”游客入境。此外，签证名额将翻倍，从目前的每天2万人提高到5万人。

岸田：观光入境条例 要向七大工业国看齐

日本首相岸田文雄星期三（8月31日）在记者会上宣布防疫边境管制措施进一步松绑。上周三，他宣布完成三剂冠病疫苗接种的入境者不须提交72小时内的冠病检测阴性证明。此次，他放宽入境的外国人数顶限和观光政策。

岸田在记者会上说：“目前，国际上包括旅游在内的交流活动活跃，日本也必须参与其中。从9月7日起，入境的外国人数上限将提高到5万人。与此同时，也将松绑以观光为目的的条例，所有国家的游客可在无须导游陪同的情况下入境。”

他也说：“日本会在近期观察国内外的疫情后，进一步对其他观光入境条例进行松绑。我希望日本的开放程度很快能与七大工业国一样。“

日本有意跟随欧美各国的步伐开放边境管制，但在开放程度上却落在后头。今年5月，欧美各国开始放宽边境管制，岸田出访英国后指出，“日本将加快允许外国游客入境的步伐”。但是，鉴于6月份要面对参议院选战，唯恐一旦放宽后疫情回弹会影响选情，日本政府规定外国游客必须申请签证，而且只得参加旅游团。

日本在冠病疫情暴发前大力推动观光复兴经济策略，2019年的入境游客达到预期的3000万人次。原以为2020年东京奥运年能进一步取得突破，不料疫情暴发，所实施的边境管制令旅游业一落千丈。据当局统计，2021年的入境游客仅24万人次。

野村综合研究所的观光业报告指出，2019年到日本旅游的3000万外国游客，给日本带来4.8万亿日元的经济效应。今年7月，在提高访日游客人数后，获旅游收益218.2亿日元。9月松绑入境人数上限，从现行的2万人增到5万人后，估计可为日本带来翻倍的经济效应。鉴于日元贬值，预计入境游客会比疫情前更大手笔消费。

日本观光协会的数据也显示，在疫情前访问日本的外国游客中，约有70%是自由旅行。据悉，当局决定取消随团入境的限制，与这一调查数据有关。另外，日本旅游网站“D2CX”7月份对各国进行的一项调查显示，有高达七成的人对“仅限于团体旅游和须要签证”感不满。