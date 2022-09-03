原子能机构总干事：建筑结构屡遭损毁 乌克兰核电站地区情势堪忧

（基辅综合电）国际原子能机构总干事格罗西视察乌克兰扎波罗热核电站后说，核电站的建筑结构遭到几次破坏，核电站所在地区的情势让他担忧。

格罗西率领的国际原子能机构（IAEA）专家团星期四（9月1日）在扎波罗热核电站视察多个小时，他完成首日视察后告诉记者：“很明显的，核电站的建筑结构遭到破坏……这绝对不可以再继续发生。”

格罗西接着说：“我们今天看到了很多，做出了首个评价，将继续进行分析。最重要的是，国际原子能机构的代表和专家们留在核电站开展工作。”

乌能源部长：正商讨让IAEA两专家永久留驻

他透露，专家团部分成员会继续留在核电站直到9月4日或5日，继续评估核电站受到的破坏。

乌克兰能源部长加卢先科说，正在讨论让两名IAEA专家永久驻在核电站。

美国则呼吁俄罗斯允许IAEA人员不受限制地进入核电站，完成对核电站安全的评估。

但俄罗斯国防部长绍伊古星期五（2日）警告，乌克兰军队炮击扎波罗热核电站，这项行动的灾难性后果将威胁整个欧洲。他也坚称，俄罗斯没有在核电站设施或附近部署重型武器。“我希望国际原子能机构的专家团能够确认这一点。”

乌克兰学校仅半数有地下防空壕可重新开课

俄罗斯入侵乌克兰已经六个月，有多达2199所学校遭到破坏，其中225所学校被彻底摧毁。目前，只有大约51%的学校设有地下防空设施，可在9月1日开学这一天重新开课。

根据联合国儿童基金会的数据，今年2月至6月，有超过200万名乌克兰儿童因战争流离失所。那些背井离乡或是长时间躲在地下室的孩子们无法获得教育，而暂时处于“安全”地区的孩子则在线上学习，但这样的教学活动经常被空袭警报打断。

儿基会执行主任拉塞尔星期四结束对乌克兰三天访问后说，这场战争给乌克兰400万名学生的新学年蒙上阴影。儿基会正在与乌克兰政府合作，帮助更多儿童返回校园。

拉塞尔说：“乌克兰儿童的教育受到极大影响。冠病疫情暴发至今已有两年多，俄乌战争也持续了六个多月，他们的身心健康承受着巨大压力。”