受疫情通胀等因素冲击 东大阪微型制造企业走向衰亡

（大阪路透电）受冠病疫情反复、日元疲软、通货膨胀率居高不下等因素影响，日本东大阪市的微型制造企业正走向衰亡。

东大阪市是日本知名的微型制造企业聚集地之一。当地有约6000家微型企业，其中87％的员工不超过20人。

几十年来，当地的微型企业一直是推动日本大品牌崛起的幕后功臣，包揽了夏普、松下、三洋等品牌产品的金属部件制造业务。三洋被松下收购和夏普被富士康收购后，东大阪微型企业面对订单减少和转移海外的困境。

去年冠病大流行期间，当地飞机零部件制造商青木转行经营食品行业，一些制造商50多年来首次调涨价格或缩减生产规模。

灯饰品制造商盛光SCM首席执行官草场宽子说：“这就像慢火煮熟一只活青蛙……我们都相信大品牌会一直保护我们，但现在情况不再如此。”

过去六个月，日元币值暴跌，从3月初的1美元兑115日元跌至8月的130日元，推高了营运成本。虽然货币疲软会提高出口利润，但跌幅超过一定程度，会大大增加材料成本，抵消货币疲软的好处。此外，东大阪市有67％的企业仍感受到疫情的冲击。

东大阪市的制造业已有数百年历史。对这些公司而言，渡过经济风暴不仅是为了生产，也是为了保护当地的工业生态系统。

空气钻机公司胜井钢业首席执行官小岛广臣说，为了支持和保护当地的工业生态系统，即便材料成本持续飙涨，他仍无法下定决心提高价格，担心会因此失去老客户。

过去10余年间，东大阪市每年至少会有一家工厂因业主死亡或生病而关闭。

三阳铁工所首席执行官薮本博信说：“我们希望（本地的）制造业和文化能够流传下去。”

为此，草场宽子今年6月开设了“共享工厂”，将工厂的部分区域开放给其他厂商使用，后者只须缴付使用机器和资源的费用，从而降低固定成本和提高产量。草场宽子说：“竞争不是生存之道。相反的，我们必须联合起来。”