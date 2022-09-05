乌核电站最后一根主输电线再断连 只靠备用线路供电

（基辅综合电）乌克兰南部扎波罗热核电站最后一根主输电线周末再度断连，只能通过备用线路来供电，加深了外界对核电站的担忧。

国际原子能机构（IAEA）星期六（9月3日）发声明说，扎波罗热核电站的乌克兰职员当天告诉IAEA代表团，核电站的第四根也是仅剩的一根主输电线再次与外部电网断连，目前通过一条备用线路向电网供电。扎波罗热核电站其他三根主输电线此前都已因战火中断。

声明指出，核电站六个反应堆中，只剩一个还在运行。除了支持站内冷却和其他基本安全功能，这个反应堆也通过电网为民宅、工厂和其他设施供电。

扎波罗热核电站说，由于俄罗斯占领军的不断炮击，加上后备线路不足以运作两个反应堆，核电站关闭了第五个反应堆。

俄罗斯部队于今年3月控制扎波罗热核电站，但核电站仍由乌克兰工作人员运营。由于核电站一带屡遭炮击，发生核灾的风险日益增高，国际原子能机构派了专家组前往当地展开安全评估与保障工作。

国际原子能机构总干事格罗西星期四（9月1日）率领14名专家抵达核电站，上周末多数专家已经或将返回维也纳，两名专家将常驻核电站。格罗西预计本周发布关于此次考察的报告。

8月25日，扎波罗热核电站一度断电，导致冷却与安全系统失灵。乌克兰总统泽连斯基指俄军的炮火导致险情，所幸核电站职员迅速启动后备电力才让全球避开一场核辐射灾难；俄方则反指乌方是罪魁祸首。

俄罗斯国防部星期六称，在国际原子能机构代表团访问期间，乌军再次试图夺取核电站，但被俄军击退。

联合国、美国、欧盟等都呼吁俄罗斯让核电站“去军事化”，但俄罗斯称这一要求是“不可接受”的。土耳其总统埃尔多安星期六与俄总统普京通话时说，土耳其愿在核电站问题上发挥积极作用。

乌克兰军方星期天（9月4日）说，俄军的行动重点仍在于巩固对乌东顿涅茨克地区的控制。过去一天，俄军向乌克兰军事和平民目标发射了超过10枚导弹与进行超过24次空袭。乌军观察到，俄军如今更常使用旧款的S-300防空导弹。

英国防部：俄军持续面对士气和纪律问题

英国国防部则说，俄军持续面对士气和纪律问题。除了战斗疲劳和高伤亡率，工资问题也可能令参与战斗的俄军不满。由于俄罗斯军事官僚机构效率低、一些指挥官的贪腐，以及此次特别军事行动的合法地位等问题，一些俄军可能没有收到应得的战斗奖金，俄罗斯也一直未能给在乌部队提供适当的制服、武器、口粮等。

乌克兰总理向柏林要求更多武器

另外，乌克兰总理什梅加尔星期天访问德国，向柏林寻求更多武器。他启程前说，乌克兰仍需要向德国获得更多武器，包括豹2（Leopard 2）等现代战斗坦克。

联合国、美国、欧盟等都呼吁俄罗斯让核电站“去军事化”，但俄罗斯称这一要求是“不可接受”的。土耳其总统埃尔多安星期六与俄总统普京通话时说，土耳其愿在核电站问题上发挥积极作用。