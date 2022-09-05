英新首相人选今晚出炉 特拉斯被看好“拜相” 执政能力却被看衰

（伦敦综合电）英国新首相人选星期一（9月5日）出炉，执政保守党定新加坡时间星期一晚上7时30分公布党魁选举结果。最新两项民意调查显示，大热门现任外长特拉斯，执政前景不被看好，民间支持率每况愈下。

根据YouGov民调，只有12%英国人认为特拉斯会是出色或伟大领袖，52%的人认为她的表现会很差或很糟糕。至于她会不会好过现任首相约翰逊，看好和看衰她的比率参半，但大致认为，她将是铁娘子撒切尔夫人之后多位首相中最差的一个。

Opinium民调机构8月底为《星期天观察家报》展开的调查显示，在2019年大选中协助保守党以压倒性优势获胜的选民中，31%认为特拉斯看起来像“候任首相”，比8月初的49%低了许多。至于目前担任外长的特拉斯是否称职或讨人喜欢，她这方面的得分也低于8月初。

这两项调查印证了党魁争夺战对特拉斯及其竞争对手、前财长苏纳克，以及保守党造成了破坏性影响。Opinium民调显示，自8月中旬以来，保守党与最大反对党工党的支持率差距已缩小至四个百分点。

英国正面临通货膨胀率飙升和经济陷入衰退的风险，但保守党政府尚未提出任何有用对策来化解这场数十年来最严重的危机。

党魁选举选期间，特拉斯的大部分言论集中在减税和批评要求政府“救济”民众的建议上；这两个课题迎合16万保守党党员的看法，这些基本党员是新党魁的最终决定者。事实上，特拉斯在保守党党员中的支持率也一直领先苏纳克。

特拉斯星期六在《电讯报》发文说，如果被任命为首相，她将立即为家庭提供财务支援，并誓言上任第一周就采取行动解决英国的能源供应问题。

特拉斯写到，她的财长月底就会宣布更广泛的一揽子措施。预料特拉斯将任命商业、能源和产业战略部长克沃滕（Kwasi Kwarteng）为财长。

英媒：特拉斯整体经济计划数额逾千亿英镑加重负债

根据《泰晤士报》，特拉斯的整体经济计划，包括不加国家保险工资税税率和暂时降低营业房产税，涉及数额超过1000亿英镑（约1600亿新元），将大大加重政府负债。

特拉斯计划成立一个经济顾问委员会来帮助和指导她和财长。据《电讯报》，在线财富管理公司Netwealth的首席经济策略师、约翰逊担任伦敦市长期间的顾问莱昂斯（Gerard Lyons）将是委员会成员。

莱昂斯在《电讯报》发文表明支持限制英国生产的天然气批发价格。“这也将使政府能够专注于保证未来的供应。这是一项简单的措施，可以通过抑制政府成本的方式执行。”