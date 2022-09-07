拜登炮火猛攻特朗普及MAGA 分析：或有助民主党选情

拜登在费城的演讲中指特朗普及部分最右倾的共和党人“代表了一种威胁美国基础的极端主义”。分析认为，拜登的策略虽有风险，但也可能有利民主党选情。

美国总统拜登最近为中期国会选举拉票时，频频把炮火对准忠于前总统特朗普的“MAGA共和党人”。MAGA是Make America Great Again（让美国再次伟大）的缩写，为特朗普2016年竞选总统时的口号。MAGA共和党人也是最右倾的共和党人，拜登指他们有意推翻民主选举，对美国民主构成威胁。分析认为，拜登的策略虽有风险，但也可能扭转民主党选情。

上星期四（9月1日），拜登在费城的演讲中指特朗普及其支持者“代表了一种威胁美国基础的极端主义”，他敦促自己的支持者在这场保卫“国家灵魂的战斗”中作出反击。

特朗普随即还击说，这是“历任美国总统发表的最恶毒、最仇恨和最分裂的演讲”，他称拜登是“国家的敌人”。众议院少数党领袖麦卡锡也指责拜登选择“分裂、贬低和污蔑他的美国同胞”。共和党人还说，拜登2020年竞选总统时，曾誓言团结美国人，如今却违背承诺，背弃了投票给共和党的一大群美国人。

拜登星期一在威斯康辛州密尔沃基市向工会领袖发表讲话时澄清，他并不是针对所有共和党人。“不是每个共和党人都是MAGA共和党人，也不是每个共和党人都拥护这种极端意识形态。我知道，因为在我的职业生涯中，我都能与主流共和党人合作。”

拜登阵营：MAGA共和党人 是支持特朗普及政治暴力者

到底哪些人是MAGA共和党人呢？按照拜登阵营的说法，那是一群支持特朗普、拒绝承认2020年选举结果，以及对政治暴力作为一种策略持开放态度的美国人。据《华盛顿邮报》分析，估计这群人占美国人口约10％或约3000多万人。

这不是个小数目，显示MAGA共和党人不是什么边缘团体。拜登指出：“今天的共和党被特朗普和MAGA共和党人控制、驱动和恐吓。”一个例子是，众议院调查国会骚乱事件特别委员会的副主席、怀俄明州共和党众议员利兹·切尼（Liz Cheney）以近40个百分点的差距输掉党内初选。

值得注意的是，特朗普没有参加中期选举，拜登却试图把11月的投票转变为对特朗普的一次公投。这与拜登上任以来鲜少对特朗普指名道姓形成强烈对比。

分析指出，共和党人希望中期选举能聚焦通货膨胀、移民等课题，而不是极具分裂性的特朗普，而拜登谈论特朗普的目的是阻止共和党人与特朗普保持距离，毕竟在共和党初选，参选人都竞相争取特朗普为他们背书。此外，有一个共识是，“没有什么能像特朗普那样同时激励民主党人和共和党人”出来投票。

至于拜登把主流共和党人和MAGA共和党人区分开来，华邮认为这是聪明的做法，因为这等于在威胁美国民主的共和党人和不威胁美国民主的共和党人之间划下一条分界线。

《华邮》指出，除了数千万个MAGA共和党人之外，还有数以百万计的共和党人和偏向共和党的无党籍人士，不是铁杆的特朗普支持者，而这些人正是拜登和民主党想要争取支持的。如果遇上竞争激烈的选战，这些人的支持就可能引发政治地震。

2020年总统选举，拜登赢得6％的共和党人支持票，以及52％的无党籍支持票。这让拜登得以将五个红州转蓝，将特朗普赶出白宫。

《华邮》指出，拜登通过关注MAGA共和党人，再次尝试说服无党籍人士和少数温和派共和党人支持民主党候选人。这个策略可能会因为激起特朗普支持者的热情而适得其反，但也可能奏效。

至少在目前，支持民主党的无党籍人士增加了。这种转变在很大程度上是因为对堕胎权的支持、汽油价格的下降，以及民主党在通过立法方面的成功，但美国全国广播公司（NBC）最近的一项民调发现，选民把对民主的威胁列为第一大担忧。

分析员也认为，共和党对拜登有关MAGA共和党人的指责的反应太过歇斯底里，显示共和党人也在担心，拜登将“MAGA”变成一个有毒品牌的策略可能会成功。