乌军总司令指俄或使用核武 第三次世界大战可能性已显而易见

（基辅综合电）乌克兰军方负责人警告，俄罗斯可能在乌克兰使用核武器，并指俄乌战争可能持续到明年。

乌克兰武装部队总司令扎卢日尼星期三（9月7日），通过国家通讯社发表文章，罕见地公开警告，乌克兰面对核武威胁，还称“不完全排除世界主要国家，直接参与‘有限’核冲突的可能，第三次世界大战的可能已显而易见”。这篇文章是扎卢日尼和议员扎布罗茨基联合撰写。他们认为，乌军需要与俄军相匹配的军事力量，以扭转战局。

莫斯科此前驳斥有关俄军可能使用核武或化武的揣测。基辅则一再敦促盟国向乌克兰提供远程武器，以抵抗俄军入侵。

美国防长奥斯汀8日宣布为乌克兰提供6亿7500万的额外军事装备，他说，盟国支持基辅的努力已让乌军在战场上取得显著成果。他在德国与合作伙伴举行新一轮会谈时说，基辅现在不仅在抵抗入侵的俄军，而且还在南部发起反攻。

布林肯再访基辅与乌讨论军援问题

同时，美国国务卿布林肯突然抵达基辅访问，与乌克兰政府讨论军事援助问题。这是自2月俄罗斯入侵乌克兰以来，布林肯第二次突访基辅。

据消息人士透露，美国总统拜登8日将与七国集团（G7）、北约和欧盟领袖举行视频对话，商讨对乌克兰的下一阶段援助。美国宣布向乌克兰和邻国提供的军事支持目前已近27亿美元。

此外，出于安全原因，基辅正考虑关闭被俄罗斯占领的扎波罗热核电站。乌克兰副总理韦列舒克星期三呼吁核电站附近地区的居民赶紧撤离，设法到达乌克兰控制的领土。

乌克兰国家核子管制委员会代理负责人科里科夫在媒体汇报会中说：“正在评估关闭这个核电站的选项。”

他指出，目前这个核电厂还在供应内部所需电力，但如果继续与乌克兰电网断联，就须启动备用柴油发电机，而一旦柴油用光，会造成包括反应堆活性区受损的意外，导致放射性物质曝露到环境中。“到时，不只会对乌克兰领土造成影响，也会有跨境后果。”

扎波罗热核电站所在的埃涅尔戈达尔（Enerhodar）市长奥尔洛夫则说，因受俄军攻击，市内目前没有电力供应。

扎波罗热核电站是乌克兰与欧洲最大核电站，发电量占乌克兰发电总量的四分之一。这座核电站于3月被俄军占领，但仍由乌克兰技术人员运作；本月5日，它遭到炮击，所幸未造成放射性泄漏。俄乌双方事后相互指责是对方所为。

另一方面，联合国指出，有证据显示，俄军强行将乌克兰孩童带到俄罗斯让人收养，并指这是大规模强迫迁移和驱逐的一环。联合国负责人权事务的助理秘书长科里斯告诉安理会：“我们担心俄当局已采取简化程序，给予没有父母照料的乌克兰孩童俄国公民身份，让这些孩童得以被俄国家庭收养。”