查尔斯即位 英国新君主面对哪些挑战

英女王伊丽莎白二世9月8日去世，享年96岁，当了69年王储的查尔斯随之即位。身为新国王，查尔斯三世将成为世界上最主要的君主立宪制国家的君主、最富传奇色彩的王室家族首领，以及在英国风雨飘摇之际象征延续和稳定的代表。

《联合早报》带你了解查尔斯国王走过的风风雨雨，还有他继位后所面对的挑战。

等待继位最久 登基年龄最大

查尔斯73岁才继承王位，在英国君主制历史上，当王储的时间比任何人都长，是千多年来年龄最大的王位继承人。

虽然查尔斯在英女王去世那一刻自动成为国王，但加冕仪式要到以后才举行，因为这个深具象征意义的仪式需要时间筹划。英女王1952年2月6日，在父亲乔治六世逝世后继承王位，直到1953年6月2日才加冕。

英女王伊丽莎白二世于1953年6月2日加冕。（法新社）

登基和加冕是分开举行的。以查尔斯为例，由英国枢密院（Privy Council）官员、上议院议员、伦敦市长等众政府高层组成的“登基委员会”（Accession Council），将在9月10日于圣詹姆斯宫闭门召开会议，正式宣布查尔斯为国王。

闭门会议结束后，嘉德纹章官（Garter King of Arms）会在圣詹姆斯宫修道院的阳台上，公开宣告查尔斯为国王，并鸣礼炮。查尔斯三世将正式成为英格兰教会最高领袖，并宣誓保护苏格兰教会。

加冕仪式则将在威斯敏斯特教堂举行，由英格兰教会的宗教领袖坎特伯雷大主教主持，日期待定。理论上，有700多人有权出席这场仪式，但由于通知时间短，实际人数可能要少得多。1952年，伊丽莎白二世的加冕仪式上，约有200人参加。

随着查尔斯继承王位，他也将成为英联邦的首脑。英联邦是由56个独立国家、24亿人口组成的协会。除了英国，查尔斯也是14个英联邦成员国的国家元首。这些国家包括：澳大利亚、安提瓜和巴布达、巴哈马、加拿大、牙买加及巴布亚新几内亚等。

但加勒比部分地区，近期对英国君主应在21世纪的加勒比地区扮演什么角色提出质疑。今年早些时候，一些英联邦领导人在卢旺达基加利举行的英联邦政府首脑峰会上，对伊丽莎白二世将把王位移交给王储查尔斯表示不安。

另一方面，查尔斯继位，40岁的长子威廉王子，如今是王位继承人，备受瞩目。

（制图／张进培）

英国与国际社会对查尔斯三世能有什么期待？

一生活在公众眼底下，查尔斯对许多英国人乃至全世界的人来说，一点都不陌生。然而，查尔斯成为国王，究竟会是一位怎样的君主？

查尔斯曾说，他在继承王位后，不会再如以往对各种课题发表评论。（法新社）

查尔斯长期支持保护历史建筑。2007年，以他名义成立的慈善机构查尔斯王子基金会，与苏格兰政府、苏格兰历史文化遗产保护协会组团，以4500万英镑（约7316万新元）收购了苏格兰的邓弗里斯庄园（Dumfries House），目的是对这座有着18世纪风貌的庄园进行改造，使它自给自足，既能保护它，又能协助当地经济复苏。

据美国CNN报道，每个星期五晚上，无论他在哪里，查尔斯都会收到一份厚厚的报告，向他说明庄园的最新工作情况。星期六一早，查尔斯就会把报告反馈给庄园，并附上说明。查尔斯的妻子卡米拉说，他每天晚上都会熬夜阅读、写作，回应寻求支持和建议的请求。

有话直说的查尔斯，也常在一系列敏感问题上直言不讳，如转基因作物、顺势疗法（Homeopathy）药物等。这使他成为一个比他母亲更具争议的人物。英女王在位期间甚少对任何事作出表情，更没有发表意见，这背后具有一种战略意义，但查尔斯一直坚持说他打算效仿母亲的做法，在他登上王位后不再对任何事插手。

他在2018年被英国BBC问及，是否在继承王位后继续倡导各种课题时说：“不，不会了。我没那么傻。”

伦敦大学国王学院政府学教授博格达诺（Vernon Bogdanor）接受《纽约时报》访问时认为，查尔斯上任后，行事风格将“非常不同”。“他将是一个积极的国王，他可能会最大程度地行使权利，但他绝不会越界。”

爱恨情仇备受关注

查尔斯虽然热衷许多社会议题，然而相比之下，查尔斯的爱情纠葛更受英国人关注。

1981年，当查尔斯和戴安娜在7.5亿人的全球电视观众面前举行婚礼时，一切似乎是那么的完美。他们的儿子威廉和哈利分别于1982年和1984年出生，家庭生活看似幸福美满。

但大众看不见的是，这段婚姻出现了问题。查尔斯与戴安娜在1992年分开，并于1996年离婚。戴安娜将婚姻的破裂归咎于卡米拉，更曾在电视采访中说出震惊全球的经典名言：“这段婚姻里有三个人，有点拥挤。”

1996年，查尔斯王子与戴安娜王妃正式离婚，戴安娜当时将两人婚姻破裂归咎于查尔斯现任妻子卡米拉。（法新社）

查尔斯坚称，他一直保持忠诚，“直到它（婚姻）不可挽回地破裂”。

1997年，戴安娜在巴黎车祸中丧生时，媒体尖锐地抨击查尔斯和卡米拉，导致查尔斯声望下滑。此后的几十年里，即使查尔斯不如他的母亲那么受欢迎，但他的地位慢慢回升。他在2005年与卡米拉结婚，卡米拉随和、幽默的作风，获得公众认可和称赞。

与媒体关系时而紧张

查尔斯多年来与媒体的关系紧张。（法新社）

一些小报媒体经常报道查尔斯的感情关系，促使他与媒体的关系紧张，而他也毫不掩饰对狗仔队的蔑视。

2005年的一次滑雪度假，查尔斯被偷听到称媒体为“该死的人”（bloody people），并这么形容BBC的王室专线记者：“我不能忍受那个人。他太可怕了。"

查尔斯1990年创立了Duchy Originals品牌以推广有机食品。他曾说，他在种树时会与植物交谈，并与树木握手，这让一些媒体给他贴上了宁可当农民也不愿当王子的“怪人”标签。

查尔斯还曾因称伦敦国家美术馆的现代主义扩建计划为“痈疽”，而受到批评。他也因倡导替代药物而被指责为“庸医”。

据媒体6月报道，查尔斯曾因政府将寻求庇护者送往卢旺达的政策而与政府发生争执。据报，查尔斯称这一点“令人震惊”，导致一些英国部长和报纸对他未能保持政治中立提出批评。

是个工作狂 也享受田园时光

查尔斯私底下喜欢在家中的花园消磨时间。图为查尔斯7月6日参观位于英国威尔士拉纳思恩的威尔士国家植物园。（路透社）

公务时间以外，喜欢亲近大自然的查尔斯，在英格兰西部海格洛夫庄园的花园里最自在、最开心。他也和已故的母亲一样，喜欢在苏格兰的野生庄园里散步和钓鱼，他还会在那里画水彩画。

幕僚说，查尔斯私底下很有趣，有一种“精怪的幽默感”，但也脾气暴躁，要求苛刻。他们不认为查尔斯追求荣华富贵，但必要时会坚持彰显皇室风范。

一些与查尔斯关系密切的人说，他很善良，也很勤奋，朋友和敌人都说他忠于职守，多数日子里都是处理文件到半夜。

威廉王子在庆祝他父亲70岁生日的纪录片中说，查尔斯从不间断地工作。“当我们还是孩子的时候，办公室将一袋又一袋的工作送来给他。我们甚至几乎无法走到他的办公桌前和他说晚安。”

他的妻子卡米拉说，尽管查尔斯等待王位的时间很长，但他从不去多想。当被问及查尔斯会否与他谈论当国王一事时，卡米拉回答说：“没有，很少。这只是会发生的事情。”

查尔斯在2010年曾说：“令人遗憾的是，它（王位）是由于你的母亲、你的父母去世而产生的，这不是那么好的事情，所以最好不要想太多。”

不过，随着查尔斯登基，他将不得不思考和面对下来的继位挑战，特别是棘手的王室家务事。有分析指出，查尔斯的最大个人挑战，可能是弥合与小儿子哈里王子的裂痕，以及处理卷入性侵丑闻的弟弟安德鲁王子风波后续。