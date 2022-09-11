乌政府欧盟与世行联合评估 乌克兰重建费料高达3490亿美元

3490亿美元是乌克兰经济规模的1.5倍，而且被视为是所需的最低费用，预计未来几个月还会随着战争的持续而上升。评估报告指出，自俄罗斯今年2月下旬入侵乌克兰至6月1日，单单是乌克兰的实体损失就已达970亿美元。

（华盛顿综合电）乌克兰政府、欧盟委员会和世界银行展开的联合评估显示，因俄乌战争受到严重破坏的乌克兰，重建经费估计高达3490亿美元（约4888亿新元）。

这个数字是乌克兰经济规模的1.5倍，而且被视为是所需的最低费用，预计未来几个月还会随着战争的持续而上升。

这份于星期五（9月9日）发表的联合评估报告指出，自俄罗斯今年2月下旬入侵乌克兰至6月1日，单单是乌克兰的实体损失就已达970亿美元。

世界银行负责欧洲和中亚事务的副行长比耶德说：“俄罗斯入侵乌克兰继续造成可怕的损失，从大量平民伤亡和数百万人流离失所，到房屋、企业、社会机构和经济活动遭到广泛破坏。”

报告估计，乌克兰未来三年需1050亿美元应对迫切的需求，包括重启教育和医疗系统、修复基础设施、恢复暖气和能源供应，以及支持农业和修复关键的运输线路。

盟国已纷纷向乌克兰伸出援手，七国集团和欧盟就提供了390亿美元。

欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧盟已动用100亿欧元为乌克兰提供融资、人道主义，以及紧急和军事援助。另有50亿欧元的资金正在规划中。

星期五在捷克首都布拉格举行的欧盟非正式财长会议上，成员国财长同意向乌克兰提供50亿欧元（约71亿新元）贷款，以协助乌克兰维持学校、医院和其他必要服务的运转。这笔款项将足以支付乌克兰约一个月的开支。

欧盟委员会星期三（9月7日）也提出继续贷款给乌克兰的计划。有关决议仍须得到欧盟各成员国和欧洲议会批准方可生效。这笔50亿欧元的贷款是今年5月份宣布的90亿欧元一揽子援乌计划的一部分。首批10亿欧元的款项已于8月初全额发放。欧盟即将举行会议，以决定剩余的30亿欧元如何分配为贷款和赠款。

乌外交部称东部反攻 收复多个城镇和村庄

美国财长耶伦星期五与乌克兰总理什梅加尔进行视讯会议时也强调，有必要建立一个广泛的合作伙伴联盟，通过可在近期落实的高效益项目协助乌克兰复苏和重建。

另外，乌克兰外交部发言人尼科连科星期六（10日）宣称，乌军在东部的反攻取得显著进展，收复了多个城镇和村庄。乌克兰南部战线的军队发言人也指乌军在多处成功“前进数公里”。

乌克兰出其不意的反功似乎让俄罗斯措手不及。莫斯科已宣布增派援军前往东北部的哈尔科夫。

尼科连科将战争捷报归功于将士们的英勇和西方国家的军事支援，并呼吁西方国家继续为乌克兰提供军援，加强乌军战斗力。