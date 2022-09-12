英国的皇室成员向来是大众舆论的焦点。其中，有这么一群“小成员”更是受人瞩目，无论如何调皮，已故英女王伊丽莎白二世从不会责怪它们，而它们正是有着圆滚滚屁股和胖嘟嘟小腿的柯基犬（corgi）。

英女王为何如此溺爱柯基犬？伊丽莎白女王逝世后，遗下的四只爱犬由谁照顾？

自小对柯基犬情有独钟

在众多犬种中，英女王“独宠”柯基是有原因的。这可以追溯到伊丽莎白二世的年幼时期。1933年，年仅7岁的她，在看到朋友家的宠物柯基犬后“一见钟情”。随后，她的父亲乔治六世（时为约克公爵，未继承王位）便把家里第一只柯基犬，“杜基”（Dookie）带了回家。女王与柯基犬的缘分就此开始。

英女王在18岁生日时，收到的第一只属于自己，名为“苏珊”（Susan）的柯基犬后，前后养过30多只柯基犬。其中，大部分为苏珊的后代。苏珊当年陪着英女王度蜜月、登基并走过最艰苦的岁月，可谓是她最忠实的“大臣”。

英女王爱狗成痴，即使到国外出访也总会带着爱犬。（路透社）

英国养犬俱乐部（Kennel Club）的馆藏负责人法雷尔（Ciara Farrell）告诉《纽约时报》：“苏珊当年见证英女王与菲利普亲王的恋爱过程，并陪伴着她度蜜月。女王的父亲去世时，苏珊也陪在她身边。苏珊对她来说，真的是一只特别的狗。”

早期在英国带动柯基犬风潮

随着伊丽莎白二世在1950年代登基，柯基犬在英国受欢迎的程度也达到顶峰。

据报道，向当局登记的彭布罗克威尔士柯基犬（Pembroke Welsh corgi）数量，在1961年超过8000只。彭布罗克威尔士柯基犬是英女王特别喜爱的品种。

随后的数十年里，饲养柯基犬的民众逐年减少，2014年跌至274只的低点。不过，近年在《王冠》（The Crown）和《柏捷顿家族：名门韵事》（Bridgerton）等多部热播夯剧的带动下，柯基犬的“人气”回温，2021年的登记数量超过1000只。

在流行文化和影视作品的带动下，柯基犬在英国的“人气”近年回温。图为英女王与爱犬为2012年伦敦奥运开幕式，与饰演“占士邦”的英国演员克雷格（左一）演出。（法新社）

深怕身后无人照料爱犬 终止繁育计划

据统计，伊丽莎白二世最多一次同时养过13只柯基犬。这些被戴安娜王妃称之为“移动的地毯”的柯基犬，睡在自己的专属房间里。它们各自有着用竹编的床，里头铺着软垫，据说还有皇家厨师为它们准备新鲜的兔肉和牛肉，由女王本人亲自喂养。

然而根据养犬俱乐部的资料，2002年，培育14代苏珊子孙的英女王，在母亲伊丽莎白王太后辞世后，决定不再培养新的柯基幼犬，只因自己年事已高，害怕自己走后，柯基犬无人照顾。

英女王的马术顾问罗伯茨（Monty Roberts）2012年曾告诉《名利场》杂志：“她不希望留下任何幼犬，孤孤单单的。”

2018年，两只柯基犬“薇洛”（Willow，苏珊最后一个子孙）和“惠斯柏”（Whisper）相继去世，令英女王深受打击。她当时还有两只“多基犬”，即腊肠犬与柯基的混合体，但其中一只2020年12月去世。2021年，菲利普亲王逝世后，安德鲁王子将一只多基犬“費格斯”（Fergus）和柯基犬“穆克”（Muick）赠与母亲，望能够在她失去丈夫的痛苦日子里给予一些安慰。

2022年2月4日发布的一张照片，英女王和爱犬“糖果”互动亲密。（法新社）

英女王逝世 爱犬谁来照顾

据官方宣布，英女王共留下了四只爱犬：两只柯基、一只多基犬和一只可卡犬。

法新社报道，安德鲁王子的发言人9月11日说，女王的两只柯基犬——穆克和珊蒂（Sandy），将由安德鲁和他的前妻莎拉·弗格森（Sarah Ferguson）领养。

英国王室合影，总少不了柯基犬入镜。（路透社）

美国新闻聚合网站BuzzFeed则报道，两只柯基犬将与这对离婚夫妇一起住在英格兰温莎城堡以南的皇家庄园（Royal Lodge）。尽管在1996年离婚，两人至今仍同居。