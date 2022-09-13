耶伦：把通胀率降至2% 美联储需高超技能和运气实现“软着陆”

耶伦接受美国有线电视新闻网访问时指出，对抗通货膨胀可能导致国家经济增长放缓，美国因此面临经济衰退风险，但她相信严重衰退仍可避免。

（华盛顿综合电）美国财长耶伦说，通货膨胀率太高了，必须设法调降下来。美国联邦储备局的目标是实现“软着陆”，也就是在不导致经济衰退下让通胀率回落到2%。

耶伦星期天（9月11日）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时指出，对抗通货膨胀可能导致国家经济增长放缓，美国因此面临经济衰退风险，但她相信严重衰退仍可避免。

她说，美联储收紧货币政策以应对通胀，美国有可能因此陷入经济衰退。她说：“这肯定是我们在监测的风险……（但）我们有良好和强劲的劳动力市场，我相信维持这种状态是可能的。”

美国通胀率今年6月达9.1%，创下40年来的最高水平，7月份才稍微回落。美联储正逐步提高关键利率以缓解通胀压力，同时希望这不会让美国经济脱轨。

投资者预期美联储 本月再加息0.75百分点

耶伦说：“美联储需要高超的技能和一些运气，来实现我们所谓的软着陆……美国人知道降低通胀至关重要，从长远来看，如果通胀没有受到控制，我们就不可能拥有强劲的劳动力市场。”

耶伦的言论显示她对待通胀的立场与美联储主席鲍威尔一致。

鲍威尔上周说，他和美联储负责决策的同事将“坚定地致力于”抑制通胀。投资者预料，美联储在9月20日至21日的政策会议上，会连续第三次加息0.75个百分点。

耶伦表明，拜登政府把货币政策交给美联储。“我相信我们的目标非常一致……希望看到强劲的劳动力市场，而通胀率降至更正常的水平。”

美国国内生产总值（GDP）在2022年前两个季度收缩，这是进入技术性经济衰退的指标。耶伦坦承，美国经济增长正在放缓，这是利率上升的自然结果，但她强调：“我们没有陷入衰退，劳动力市场异常强劲……求职者与职位空缺的比例接近一比二。”

美国民众冬季或面临汽油价格飙涨

美国就业市场目前依然紧张，处于劳动力短缺的状态。8月份的失业率略微上升至3.7%，部分原因是更多人加入劳动力市场找工作，这显示许多因为冠病疫情而处于观望的员工重返就业市场。

耶伦也说，美国民众今年冬季可能面临汽油价格飙涨的问题，因为到时欧盟会大幅减少购买俄罗斯石油，同时禁止俄罗斯通过油轮运输原油。她说：“这是个风险，是我们努力通过价格上限试图解决的风险。”

耶伦指出，西方国家提议对俄罗斯出口石油制定价格上限，是为了减少俄罗斯可用于支援乌克兰战事的收入，同时维持俄罗斯的原油供应，以压低国际原油价格。