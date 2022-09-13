冲绳反对建美军基地知事胜选 日美军事一体化或受影响

日本冲绳县知事选举星期天（9月11日）投票，由反对将美军普天间基地迁移到边野古地区的现任知事玉城丹尼胜选连任。日媒指出，执政自民党无法夺回这一选区，势必会扯“日美军事一体化”后腿。

这次参选的三人分别是玉城丹尼（62岁）、前众议员下地干郎（61岁），以及自民党和公明党支持的宜野湾前市长佐喜真淳（58岁）。

知事选举攸关日本的安全保障政策，因此备受关注。选举结果显示，反对建设基地市民团体的“全冲绳”为后盾的玉城丹尼所获的选票，比位居第二的自民党候选人佐喜多了6万票以上。

美国在1996年同意将普天间航空基地归还日本，日美双方也同意将基地搬迁到名护市的边野古海，以填海方式扩大基地功能。日本政府想尽快搬迁基地，但一直无法说服冲绳居民。在2019年2月举行的投票中，有七成冲绳选民反对在海边填土建基地。

冲绳是日美军事一体化的重要据点，距离台湾很近，在台海局势日益紧张之际，扮演威慑中国的角色。在选战中，自民党干事长茂木敏充等高官都前往冲绳助选，指中方在台海军演中发射的导弹，有五枚落入冲绳附近的日本专属经济区。

尽管岸田政府希望以军情和复兴经济来争取民心，击败与中央政府作对的玉城丹尼，但还是无法改变冲绳民心。

玉城丹尼在记者会上重申反对基地建设，他说：“这次选举结果体现了冲绳人民在基地问题上没有动摇，我们不会让中央继续基地建设工程。”

岸田政府发声明说，普天间基地是美军陆战队航空部队的主要基地，位于冲绳市区，长期带来事故危险及噪音问题，因此争取让基地搬迁的的策略不变。

日媒称，岸田阵营此次败北与前首相安倍遇刺，爆出自民党和极端宗教组织“统一教会”纠缠不清有关，并预测日后在争取基地搬迁时，将会面对更为激烈的抗争。