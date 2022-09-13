烫鞋带、挤牙膏 查尔斯国王让仆人做的那些事

英女王伊丽莎白二世9月8日去世，73岁长子查尔斯9月10日在圣詹姆斯宫宣誓登基，成为英国的新君主。不过，查尔斯当天在仪式上对侍从的态度和手势，引起了广泛讨论。

在电视转播的登基仪式中，可见新任国王查尔斯（中）不耐地向侍从示意，要求挪开笔盘。（互联网）

这是英国史上首次电视转播君主登基仪式。在查尔斯坐下签署宣誓书前，他被拍到对侍从不耐地打手势，让他们移开桌上的墨水瓶和笔盘。

随后在签署文件时，他看起来又不满另一边的笔盘摆放，十分烦躁地对侍从露出“咬牙切齿”的表情，又伸手推了推笔盒，示意侍从将它撤走。

画面很快被截取放到网络上，不少网民指责查尔斯“傲慢”“苛刻”“任性”，更有人嘲讽他“娇生惯养”。

这并不是查尔斯第一次陷入群嘲。早前，查尔斯被爆“甚至不自己挤牙膏”。

熨烫睡衣鞋带 事事需仆人代劳

曾服侍已故戴安娜王妃的前王室管家伯勒尔（Paul Burrell），在2018年上映的纪录片《为皇室服务：真实内幕》（Serving the Royals: Inside the Firm）中说到，查尔斯自小养尊处优，很多事都靠仆人完成，对日常生活中的小事更是苛求完美。

例如，管家每早都须烫平查尔斯的睡衣和鞋带。沐浴时，查尔斯则要求浴缸塞子须固定在一个特定位置，水温也要适中。

伯勒尔还提到，查尔斯甚至让男仆每早帮他在牙刷上挤一英寸的牙膏。

曾为英国王室服务的前管家“爆料”，指查尔斯国王自小娇生惯养，很多事得靠仆人代劳。图为查尔斯幼时与妹妹安妮公主到白金汉宫探望祖父母乔治六世国王与伊丽莎白王后。（PA／路透社）

不过，查尔斯如此“会享受”并非无迹可循。英国《每日邮报》引述伊丽莎白二世的私人助理凯利（Angela Kelly）的话说，英女王每早起身享用茶点时，侍女得开始给浴缸注水，“水温要刚刚好，而且只能用木质外壳的温度计测水温，水位也不得超过七英寸”。

儿时曾不“受宠”

尽管自幼生活骄奢，查尔斯的年少时期却不无苦涩。三岁时便成为王储的他，从一开始就受到质疑。

据媒体报道，由于查尔斯从小体弱多病，他的父亲菲利普亲王认为他软弱、不堪大用，所以在他八岁时，就把查尔斯送到寄宿学校。

英女王伊丽莎白二世与查尔斯王子和安妮公主。（PA／路透社）

自小对艺术感兴趣的查尔斯，也未获得家人认同。

查尔斯曾告诉传记作者丁布尔比（Jonathan Dimbleby），有一次他大胆地表达了他对温莎皇家图书馆里达芬奇画作的热情，但他的父母和兄弟姐妹却用一种尴尬、困惑的眼神注视着他。

查尔斯回忆说，这让他感到“又压抑又内疚”，就好像他“以某种无法形容的方式让他的家人失望了”。

后来还是奶奶——伊丽莎白王太后的鼓励，让查尔斯得以在艺术方面小有造诣。