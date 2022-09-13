烫鞋带、挤牙膏 查尔斯国王让仆人做的那些事

英女王伊丽莎白二世9月8日去世，73岁长子查尔斯9月10日在圣詹姆斯宫宣誓登基，成为英国的新君主。不过，查尔斯当天在仪式上对侍从的态度和手势，引起了广泛讨论。
这是英国史上首次电视转播君主登基仪式。在查尔斯坐下签署宣誓书前，他被拍到对侍从不耐地打手势，让他们移开桌上的墨水瓶和笔盘。
随后在签署文件时，他看起来又不满另一边的笔盘摆放，十分烦躁地对侍从露出“咬牙切齿”的表情，又伸手推了推笔盒，示意侍从将它撤走。
画面很快被截取放到网络上，不少网民指责查尔斯“傲慢”“苛刻”“任性”，更有人嘲讽他“娇生惯养”。
这并不是查尔斯第一次陷入群嘲。早前，查尔斯被爆“甚至不自己挤牙膏”。
熨烫睡衣鞋带 事事需仆人代劳
曾服侍已故戴安娜王妃的前王室管家伯勒尔（Paul Burrell），在2018年上映的纪录片《为皇室服务：真实内幕》（Serving the Royals: Inside the Firm）中说到，查尔斯自小养尊处优，很多事都靠仆人完成，对日常生活中的小事更是苛求完美。
例如，管家每早都须烫平查尔斯的睡衣和鞋带。沐浴时，查尔斯则要求浴缸塞子须固定在一个特定位置，水温也要适中。
伯勒尔还提到，查尔斯甚至让男仆每早帮他在牙刷上挤一英寸的牙膏。
不过，查尔斯如此“会享受”并非无迹可循。英国《每日邮报》引述伊丽莎白二世的私人助理凯利（Angela Kelly）的话说，英女王每早起身享用茶点时，侍女得开始给浴缸注水，“水温要刚刚好，而且只能用木质外壳的温度计测水温，水位也不得超过七英寸”。
儿时曾不“受宠”
尽管自幼生活骄奢，查尔斯的年少时期却不无苦涩。三岁时便成为王储的他，从一开始就受到质疑。
据媒体报道，由于查尔斯从小体弱多病，他的父亲菲利普亲王认为他软弱、不堪大用，所以在他八岁时，就把查尔斯送到寄宿学校。
自小对艺术感兴趣的查尔斯，也未获得家人认同。
查尔斯曾告诉传记作者丁布尔比（Jonathan Dimbleby），有一次他大胆地表达了他对温莎皇家图书馆里达芬奇画作的热情，但他的父母和兄弟姐妹却用一种尴尬、困惑的眼神注视着他。
查尔斯回忆说，这让他感到“又压抑又内疚”，就好像他“以某种无法形容的方式让他的家人失望了”。
后来还是奶奶——伊丽莎白王太后的鼓励，让查尔斯得以在艺术方面小有造诣。