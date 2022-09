乌军收复大量失地 俄罗斯是否大势已去

随着俄乌战事进入第七个月,乌克兰近日展开强力反攻行动,成功收复大片领土,重挫俄军士气。乌克兰呼吁西方国家,加速为乌军提供武器,以协助乌军巩固对所收复领土的控制。

乌克兰总统泽连斯基9月12日说:“从9月初至今,我们的士兵已经解放了乌克兰南部和东部6000多平方公里的领土,并还在继续前进。”

乌克兰9月展开反攻以来,已在东北部哈尔科州区重夺数十个地区,包括具有战略意义的库普扬斯克(Kupiansk)和伊久姆(Izyum);在南部赫尔松地区则收复约500平方公里领土。乌克兰总参谋部12日说,乌军过去24小时收复20多个城镇和村庄,目前已全面控制这些地区,并采取措施稳定局势。

组织装备补给皆有问题 俄军状况连连

乌克兰总土地面积约60万平方公里,俄军目前控制约五分之一的乌克兰领土。

美国一名高级将领说,俄军放弃了在东北部哈尔科夫攻占的大片土地,许多军人也撤离边境。

根据《华盛顿邮报》报道,美国军方认为,俄军在乌克兰东部之所以会失利,归根究底是因为它们长期面对组织、指挥、装备和补给方面的问题,以及乌克兰获取先进的西方武器。



9月10日,乌军在东北部哈尔科夫地区收复领土后的情景。(路透社)

乌克兰形容这是俄乌战争的转折点,趁势呼吁西方提供更多武器。

乌外长库列巴指出,乌军已证明有能力用盟国提供的武器打败俄军。他重申:“我们收到的武器越多,就能越快迎来胜利、越快结束这场战争。”

美国白宫国安会战略沟通协调员柯比(John Kirby)12日告诉美国有线电视新闻网(CNN),目前无法肯定地说乌克兰近期收复失地是否代表俄乌战事进入了一个重大转折点,但认为乌军频传捷报是正向发展。

“我们要做的是继续确保我们提供他们(乌军)所需的工具和能力以持续取得成功。”

美国国务卿布林肯把乌军取得重大进展归功于西方的支持。美国上周宣布为乌克兰提供价值6亿7500万美元(约9亿4800万新元)的额外军事援助配套,包括提供“海马斯”(HIMARS)高机动多管火箭系统的弹药等。美国是提供最多军事支援给乌克兰的国家,其次是波兰和英国。

分析员指出,乌军有效利用西方武器击退俄军,很可能增加德国等国的压力,为乌克兰提供更先进和更重型的装备如坦克等。



俄罗斯称撤军只是“战略重组”

面对乌军的强力反攻,俄罗斯表明不会就此收手,并强调撤军只是战略性的重组军队。

俄国防部9月13日说,俄军正在对乌克兰的前线进行大规模打击。克里姆林宫前一天则坚称,将继续在乌克兰的军事行动,直至实现所有目标为止。

不过,华盛顿智库战争研究所(Institute for the Study of War)在一份报告中指,俄军在乌克兰北部的战线正在“崩溃”,并驳斥俄军“重新集结”的说法,称俄军当时并非有序撤离,而是仓皇逃离。

研究所认为,乌军重夺伊久姆,打乱了俄罗斯夺取整个乌东顿巴斯地区的计划。“乌克兰已经扭转局势,但目前的反攻不会结束战争。”

乌国副防长马利亚尔(Hanna Malyar)13日说,俄乌两军仍在哈尔科夫激战,并称乌军进展良好,但现在说乌克兰已经全面收复哈尔科夫地区还为时过早。

此外,乌克兰总统办公室官员透露,目前整个哈尔科夫地区因俄军炮击处于断电情况,当局正在集中解决这个问题。

乌克兰12日指控俄军针对乌军和平民发动多次的导弹袭击、空袭和火箭系统袭击。哈尔科夫州州长西涅古博夫(Oleh Synehubov)当天说,俄军的袭击造成至少一人死亡、六人受伤,并再次造成当地断水断电。



在乌克兰东北部哈尔科夫地区,一个变电站遭到俄军导弹袭击。(路透社)

俄国内部出现反普京声浪

俄军这次在军事上受挫,不仅让普京“面上无光”,也显示俄军被击溃并非不可能的事。而俄国境内已开始出现反对总统普京的声浪。

英国国防部说,乌克兰反攻行动取得迅速进展,对俄国整体作战计划产生重大影响。“在前线的俄罗斯军人本就对俄军高层没多少信任,如今这层信任可能进一步削弱。”

俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)则抨击俄军“犯下错误”,不满军方未向公众解释撤退的原因。车臣共派出数千名士兵前往乌克兰参战。

华盛顿安全智库CNA的专家柯夫曼(Michael Kofman)直言,俄军的素质正在下降,并且没有经常轮替战斗人员,认为俄军“没有人力来维持这场战争”。

《纽约时报》则分析,乌军的反攻削弱了普京20年来努力建立的“能人”形象。

普京的前演讲撰稿人加利亚莫夫(Abbas Gallyamov)说:“普京必须展现力量,才能获得统治的正当性;若事实证明他毫无实力,也就没有统治的正当性可言了。”

另一方面,来自莫斯科、圣彼得堡和科尔皮诺等城市18个市政区的民意代表发布一份联署请愿书,要求普京下台。

圣彼得堡的谢米诺夫斯基区代表索尔斯楚姆(Ksenia Thorstrom)12日在推特写道:“我们一群俄罗斯地方代表相信,普京总统的行动有损俄罗斯和俄国人民的前途。我们要求普京辞去俄罗斯总统职务。”

圣彼得堡的莫尔宁斯科耶市镇区的民意代表上周通过决议,要求俄罗斯下议院以叛国罪提控普京,以解除他的职务。然而,其中一名地方代表尤佛瑞夫(Nikita Yuferev)发推文称,他们之中有些人如今面对损害俄军名誉的指控。



俄罗斯总统普京。(路透社)

分析师:俄乌战事或持续一段时间

尽管俄军节节败退,分析普遍认为,俄军迅速崩溃瓦解的可能性不大,俄乌战事仍将持续一段时间。

美国前防长帕内塔(Leon Panetta)接受彭博社访问时指出,乌军成功反攻是既关键又危险的发展。他担心,普京会因为担心战败而升级冲突,包括发动战术核打击。

下来的战事发展在很大程度上取决于俄国的反应。不过,克里姆林宫发言人佩斯科夫表明,目前未打算全民动员为军事行动增兵,也没有可能或理由与乌克兰进行和平谈判。

据CNN报道,普京正借着本周在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织年度峰会,与中国国家主席习近平会面之际,向北京寻求更大支持。

不过,现为政治顾问的加利亚莫夫提出另一种可能——俄军在乌克兰频频受挫,或促使普京身边的精英推动总统任命接班人。“如果他们(乌军)继续像目前一样积极消灭俄军,那这个进程可能更快发生。”

至于乌克兰的下一步,乌克兰防长列兹尼科夫说,乌克兰该谨慎行事,巩固收复的领土,避免乌军因为过劳和因人手过于分薄而在俄军反攻时遭到碾压。

美国退役海军上将、前北约盟军最高司令斯塔夫里迪斯(James Stavridis)告诉《华盛顿邮报》:“虽然将俄军完全驱逐出乌克兰可能还很遥远,西方的工作应该是协助乌克兰得到最好的谈判条件,不过这似乎需要几个月的时间。”

伦敦皇家联合研究所(RUSI)陆战高级研究员沃特林(Jack Watling)也说:“除非俄罗斯做出撤军的政治决定,我们仍认为俄乌战事将持续到明年”。