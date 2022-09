《纽约时报》记者在新书中爆料,指美国前总统特朗普在2020年大选中落败后曾反复告诉助手,他永远不会离开白宫,并坚称他的胜利是被“偷走”的。

《纽约时报》记者哈伯曼(Maggie Haberman)的新书《自信之人:特朗普的诞生与美国的分裂》(Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America)将于10月6日出版。书中透露,特朗普在2020年选举后似乎意识到他输给了拜登。他要求顾问告诉他出了什么问题,还安慰其中一人:“我们已经尽力了。”不过,特朗普的情绪后来发生了变化,他突然告诉助手无意在2021年1月下旬离开白宫,让当选总统的拜登搬进去。有人听到他问共和党全国委员会主席麦克丹尼尔:“如果他们从我这里偷走了(胜利),为什么我要离开?”但特朗普在公开场合却表明,如果选举人团投票给拜登,他会离开白宫。