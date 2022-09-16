十天点滴 送别英女王

2022年9月8日，英国在位时间最长的君主伊丽莎白二世，于苏格兰巴尔莫勒尔堡逝世。作为世界上在位最久、年龄也最高的国家元首，伊丽莎白二世在登基70年间，共见证了15位英国首相和14位美国总统就任。英女王逝世后的九天里，她的灵柩到达英国不同地区，供民众瞻仰悼念。随《联合早报》一起回顾伊丽莎白二世的最后旅程。

9月8日（星期四）

伊丽莎白女王在子孙的陪伴下，于王室避暑山庄苏格兰巴尔莫勒尔堡（Balmoral Castle）逝世，享年96岁。女王的私人秘书发出密语“伦敦桥倒了”，向英国首相和政府通报女王驾崩的消息。王储查尔斯继位为王。

伊丽莎白二世去世后不久，白金汉宫依循传统，在王宫入口处贴出告示，正式宣告女王驾崩，并宣布查尔斯为国王。（法新社）

女王逝世当天，伦敦上空出现两道巨大彩虹，仿佛是女王去往天国的“彩虹桥”。有英国民众说，这是女王“给我们的一个讯号”，说明她“真的离开我们了”。

女王辞世，白金汉宫外出现双彩虹。（路透社）

9月9日（星期五）

刚继位的新国王查尔斯三世在白金汉宫外走入群众，与前来哀悼的民众接触交流。当日傍晚，首次以国王身份向全国发表演说。他在讲话中强调，将继承母亲鞠躬尽瘁、“终身为民服务”的坚定承诺。

英国国王查尔斯三世9日首次以君主身份向全国发表讲话，他向母亲致敬，并承诺余生将为国家服务。（彭博社）

9月10日（星期六）

查尔斯三世在圣詹姆斯宫正式登基，成为英国的新君主。查尔斯三世73岁才登基，是英国历史上登基时年龄最大的君主。查尔斯国王在登基仪式上，因为钢笔和托盘的摆放，对工作人员颐指气使。画面经网民截取疯传，引发批评。

同日，威廉王子和哈里王子携妻，罕见地一同现身温莎城堡（Windsor Castle），向聚集纪念英女王的民众致意。这两对夫妇身穿黑衣，并肩一起走在温莎城堡的大路上，在场民众也报以热烈掌声。他们在温莎城堡外看着献给英女王的花束，并分别在街道两旁与民众交谈、握手。

哈里王子（左起）与妻子梅根，以及威廉王子与妻子凯特王妃，在温莎城堡外看着民众献给英女王的花束和卡片。（法新社）

9月11日（星期日）

女王灵柩于上午10时从巴尔莫勒尔堡出发，历经六小时车程来到苏格兰首府爱丁堡，停放在英国王室在爱丁堡的官邸荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse），大批民众夹道挥泪送别。

灵柩车队行经巴尔莫勒尔城堡附近村落巴勒特（Ballater）时，街道两旁站满致敬的民众。（法新社）

9月12日（星期一）

女王的灵柩移至爱丁堡，并在圣吉尔斯大教堂（St. Giles' Cathedral）停留24小时，让民众瞻仰和悼念。

当天下午，查尔斯三世首次向国会演说 。演说中，他誓言维护国会民主，并仿效母亲无私奉献的精神，继续服务国家。

当晚，女王的四个子女到场，查尔斯三世、安妮公主、安德鲁王子和爱德华王子分别站在女王灵柩四面位置进行“王子守夜”。查尔斯三世站在灵柩前方位置，整个仪式持续10分钟。

女王的子女为女王进行“王子守夜”，查尔斯三世站在灵柩前方位置。（法新社）

9月13日（星期二）

灵柩于当地时间晚上8时零5分，从苏格兰爱丁堡抵达伦敦白金汉宫。女王的灵柩移送返回伦敦后，先在白金汉宫停放，然后在威斯敏斯特厅（Palace of Westminster）停灵约四天让公众瞻仰，然后才举行国葬。灵柩9月14日从白金汉宫移往威斯敏斯特厅时，由查尔斯三世带领王室成员徒步护送将近40分钟，大笨钟和礼炮也准时响起，在每一分钟划破天际向女王致意。

女王灵柩从白金汉宫移往威斯敏斯特厅，国王查尔斯三世（中）带领王室成员徒步护送近40分钟。（新华社）

女王深受民众爱戴。在威斯敏斯特厅停灵期间，预计将有75万人前往瞻仰悼念。队伍从威斯敏斯特厅排到伦敦塔桥，全长约七公里，排队时间从九到36小时不等，第一天的排队时间甚至长达48小时。为协助民众规划行程，当局提供实时追踪服务，让民众掌握最新排队情况。

为协助民众规划行程，当局提供实时追踪服务，让民众掌握最新排队情况。（YouTube截图）

大批民众在伦敦塔桥附近排队，等待前往威斯敏斯特厅向英女王作最后道别。（路透社）

英女王的国葬将于9月19日在威斯敏斯特教堂（Westminster Abbey）举行。

9月19日（星期一）

国葬当天，灵柩将置于皇家海军的炮架车上，从威斯敏斯特厅移灵至威斯敏斯特教堂。炮架车上一次亮相，是在1979年菲利普亲王的舅舅、蒙巴顿伯爵的丧礼，由142名皇家海军官兵拉动。

丧礼结束后，女王的灵柩将离开威斯敏斯特教堂，途经伦敦海德公园（Hyde Park）的威灵顿拱门（Wellington Arch）后，再乘坐灵车前往温莎，下午到达温莎城堡的圣乔治教堂（St. George's Chapel）。

女王的棺木将先安置于教堂内的皇家墓穴（Royal Vault），再安葬在圣乔治教堂内的乔治六世国王纪念教堂（George VI Memorial Chapel）。届时，菲利普亲王的棺木，也将从墓穴移往教堂，与他一生的挚爱合葬。