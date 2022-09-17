美国宣布再为乌克兰提供6亿美元军援

（华盛顿综合电）美国宣布为乌克兰提供新一轮总值6亿美元（约8亿4300万新元）的军事援助，支持乌克兰的反攻行动。

白宫星期四（9月15日）发表声明说，这项军援包括提供“海马斯”（HIMARS）高机动性多管火箭系统、扫雷设备和3万7000发炮弹等武器，以及提供军事培训等。

自俄乌战事爆发以来，美国已陆续向乌克兰政府提供高达151亿美元的军事援助。

美国财政部同天也宣布，对一批俄罗斯实体和个人实施新的经济制裁，包括监管俄罗斯证券市场、俄罗斯国家支付卡公司（NSPK）和存款保险机构的高官，以及把乌克兰儿童遣送至俄罗斯的官员等。

俄罗斯军事情报局（GRU）和俄国总统普京的经济顾问奥雷什金（Maxim Oreshkin）也被列入制裁名单。

美国还加大了对俄罗斯工业，尤其是高科技实体与全球市场隔绝的力度，以削弱俄国的技术发展及压制它们帮助俄军实现翻新和现代化的能力。

被列入制裁名单的31家俄罗斯企业，其中三家涉及建造太空仪器、卫星和太空防御设备；其他公司则涉及半导体开发、纳米技术和量子计算等。

欧洲委员会主席冯德莱恩呼吁盟友向乌克兰提供基辅要求的所有军事援助。

战争爆发后，她星期四第三次前往基辅访问，与乌克兰总统泽连斯基会面。冯德莱恩会后接受彭博社访问说，乌军已经证明如果它们拥有所需的军事能力，他们能够捍卫自己。

在欧洲面对生活成本压力和能源危机的情况下，她直言，支持乌克兰须付出高昂的代价，但“我们的自由，国际和平秩序和民主是无价的。”

泽连斯基星期四透露，在从俄军手中收复的乌东城市伊久姆附近发现一个乱葬岗。警方说，初步估计多数死者是平民，一些人遭到枪杀，也有其他人死于炮击。

总统办公室主任顾问波多利亚克星期五发推文说，乱葬岗里头大约有450个坟墓。“这只是伊久姆附近发现的其中一个大规模墓地。在被占领的地区，猖獗的恐怖行为、暴力、酷刑和大屠杀已经持续了好几个月。”

泽连斯基表明，乌克兰要让世界知道俄罗斯的侵略造成什么后果，并向俄罗斯追究责任。