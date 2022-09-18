挤下亚马逊创始人贝佐斯 印度富翁阿达尼彭博榜列全球第二富

（孟买综合电）根据彭博亿万富豪指数，印度富翁高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）已超越亚马逊创始人贝佐斯，成为全球第二大富豪。

阿达尼是亚洲首名在彭博榜单上获得如此高排名的人，而且仅用不到10个月的时间就把原列第二的贝佐斯（Jeff Bezos）挤到第三位。

阿达尼的旗舰公司阿达尼企业有限公司（Adani Enterprises Ltd）的股价本周飙至创纪录水平，而亚马逊等美国科技股却持续下跌，使得贝佐斯的财富不断缩水。科技股在星期五（16日）更广泛的股票抛售中受到重创。亚马逊股价在早盘下跌3%，今年以来股价跌幅达25%以上，贝佐斯的净资产因此暴跌至1458亿美元（2050亿5300万新元）。

贝佐斯曾经在彭博富豪榜上居首，但在2019年离婚后财富大减。

所持阿达尼企业股价 近两年半来涨2700％

阿达尼年初时列第14位，但目前拥有1469亿美元（2069亿5300万新元）的财富，仅次于稳居榜首的特斯拉创办人马斯克（Elon Musk）的2640多亿美元。这主要与他持有庞大的阿达尼集团的股份有关。

现年60岁的阿达尼出生于印度西部古吉拉特邦艾哈迈达巴德市的一个中产阶级家庭，他大学辍学后在钻石行业工作，后于1988年开始从事出口业务。1995年，他赢得了古吉拉特邦蒙德拉（Mundra）商运港口的建造与经营合同。蒙德拉港后来发展成为印度最大的港口。阿达尼也在印度和海外经营火力发电和煤炭开采。

自2020年6月以来，一些阿达尼公司的股价涨幅超过1000％，反映出投资者对这个集团在基础设施和可再生能源等政府优先发展领域的实力持乐观态度。

此外，自2020年3月以来，阿达尼持股75％的阿达尼企业股价飙升了2700％以上；这家企业的股价在2022年上涨了超过115％。

在今年首两个月财富飙升120亿美元后，阿达尼超越印度首富安巴尼（Mukesh Ambani），成为亚洲首富。今年迄今为止，他的净资产增加了近500亿美元。

尽管阿达尼和安巴尼在一些相同的行业开展业务，但他们庞大的跨行业公司向来明智地避开直接竞争。然而，安巴尼的助手在6月份获知，阿达尼计划竞标印度的首个第五代通信系统（5G）项目。通信业务为安巴尼公司的主要业务支柱之一。

根据彭博亿万富翁指数，安巴尼目前有912亿美元财富，是亚洲第二富有的人。在冠病疫情期间，他的财富几乎多了两倍。据《福布斯》的数据，他的净资产在2020年约为360亿美元。

阿达尼年初时列第14位，但目前拥有1469亿美元（2069亿5300万新元）的财富，仅次于稳居榜首的特斯拉创办人马斯克的2640多亿美元。