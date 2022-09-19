特朗普称若被控美国将面临“大问题” 美媒：暗示司法举动或引发支持者暴乱

报道说，这并非共和党人第一次暗示，要是司法部提控特朗普，可能会发生“内乱”。共和党参议员林赛格雷厄姆之前说过，如果特朗普“因不当处理机密信息而被提控，街头将发生动乱”。

（华盛顿综合电）在美国中期选举11月即将举行之际，前总统特朗普称，要是他因卸任总统后的机密文件处理被提控，美国将面临可能从未见过的“问题”。美国媒体报道，这暗示司法部的举动可能会引发特朗普支持者的暴力行为。

美国政治新闻网站Politico报道，特朗普日前在接受保守派电台清谈节目主持人休休伊特的采访时称，提控不会阻止他再次竞选总统，并多次重提美国人“不会容忍”他被提控。

特朗普说：“如果发生这样的事情，我不会被禁止参选。我认为，如果发生这种情况，你会在这个国家遇到我们可能从未见过的问题。我不认为美国人会支持它。”

当休伊特问特朗普，他所说的“问题”是什么意思时，特朗普认为会有“大问题”，他说：“我只是觉得他们不会容忍的。他们不会坐以待毙，忍受这种终极骗局。”

报道说，这并非共和党人第一次暗示，要是司法部提控特朗普，可能会发生“内乱”。共和党参议员林赛格雷厄姆之前说过，如果特朗普“因不当处理机密信息而被提控，街头将发生动乱”。格雷厄姆的言论被抨击为“不负责任”和“可耻”。

特朗普星期六（9月17日）到俄亥俄州扬斯敦（Youngstown）为参加中期选举的共和党人万斯（J.D.Vance）站台，狠批拜登政府的各项政策，还再次暗示他可能在2024年竞选总统。

特朗普在将近两个小时的发言中，针对跨性別学生权利、毒贩和人口贩子、移民、堕胎等多项课题发表意见。他还详细谈了自卸任以来司法部对他展开的调查，特别是联邦调查局（FBI）突击他位于佛罗里达州海湖庄园及没收许多机密文件的事。他抨击背后主导这场针对他的政治猎巫行动的人“不知廉耻、没有道德和良心，完全不尊重美国公民”，并指这是对他的政治迫害。

他谈到可能再次竞选总统一事时说：“请大家期待和关注。”

美国联邦地区法院法官15日任命退休法官迪尔里担任独立专员，负责审查FBI从特朗普庄园查获的文件。

负责审案的佛罗里达南区联邦地区法院法官坎农在任命中写道，她不准备盲目接受拜登政府对这些文件的描述，控辩双方对查获材料的适当名称存在争议，而这些认定将产生不同的法律影响。迪尔里完成审查工作的截止日期是11月23日。

拜登敦促各党派团结 对抗仇恨及政治暴力

另一方面，美国总统拜登上星期四在白宫团结峰会上敦促各党派团结一致对抗仇恨及政治暴力。他抨击白人至上主义者，并敦促美国克服这个“有毒”的政治分裂。他说：“白人至上主义者不会有最终决定权，这种毒素和暴力不能成为代表我们时代的故事。”

白宫官员告诉记者，当天的活动是由共和党和民主党市长共同组成的小组，不是政治性活动，也“证明我们能跨党派团结”。

不过，拜登的批评者认为，拜登本人正在煽动分裂的火焰。共和党参议员科顿发推文说：“如果他（拜登）想找到今天美国分裂的主要原因，他应该照照镜子。”

拜登最近加大了对所谓的“让美国再次伟大”的共和党人的攻击，并使用了严厉的政治措辞，包括指责他们是“半法西斯主义”。