英女王国葬重点看这里

英女王伊丽莎白二世的国葬仪式，将在新加坡时间9月19日下午6时举行。《联合早报》综合英国媒体报道，整理出时间轴，助读者掌握仪式流程。以下时间均为新加坡时间。

下午1时30分：英女王灵柩停止对外开放瞻仰

英女王停柩威斯敏斯特厅的四天期间，数十万名英国民众不畏低温和人龙，向登基70年的伊丽莎白二世道别。（路透社）

下午3时：各国元首、政府领导人及王室成员开始入座

国葬仪式地点——威斯敏斯特教堂将在下午3时开放入席。近200个国家和地区的500位元首、政府领导人以及王室成员将出席仪式，其中包括我国总统哈莉玛。

参加国葬的欧洲王室成员中，有不少是女王的血缘亲属，如挪威国王哈拉尔五世、丹麦女王玛格丽特二世、西班牙国王费利佩六世。

下午5时44分：移灵威斯敏斯特教堂

女王的灵柩将从威斯敏斯特厅（Westminster Hall）移往伦敦市中心的威斯敏斯特教堂（Westminster Abbey）。女王长子、新任国王查尔斯三世，将率领众王室成员在后方步行护送。卡米拉王后、凯特王妃以及哈里王子之妻梅根则会乘车相送。灵柩将在下午5时52分抵达教堂，过程预计八分钟。英国皇家海军和海军陆战队将夹道敬礼送别，届时国会广场上也会有一支由三个军种组成的仪仗队，皇家海军陆战队乐队伴奏。

下午6时：国葬仪式开始

预计有2000人参加女王国葬。深具历史意义的威斯敏斯特教堂，是英国历代国王和女王加冕的场地，伊丽莎白二世1953年也在此举行加冕仪式。这座教堂也是她在1947年与菲利普亲王大婚的地方。

国葬仪式将由威斯敏斯特教长霍伊尔主持，英国圣公会坎特伯里大主教韦尔比（Justin Welby）布道。英国首相特拉斯将致悼词。

下午6时55分：国葬仪式结束

号角手吹奏《最后岗位》（The Last Post），全英国默哀两分钟。奏英国国歌，女王风笛手吹奏哀乐。

晚上7时15分：移灵至威灵顿拱门

葬礼结束后，女王的灵柩将从威斯敏斯特教堂移往威灵顿拱门。灵柩预计晚上8时抵达拱门后，再从那里由灵车载往温莎城堡进行送丧仪式（committal service），路程约37公里。

晚上10时：抵达温莎城堡长径

灵车预计晚上10时过后到达，灵柩将经由长径（Long Walk），移往温莎城堡内的圣乔治教堂（St. George’s Chapel）。城堡内的塞瓦斯托波尔钟（Sebastopol Bell）和晚钟塔（Curfew Tower）钟，每分钟将敲响一次，军队也会对空鸣枪致敬。

晚上11时：送丧仪式

约800人出席，包括王室成员。送丧仪式由温莎教长康纳主持，坎特伯里大主教韦尔比致悼词。象征君权的王冠、宝球（royal orb）和权杖，将从棺木上取下，意味女王统治正式结束。

在最后一首赞美诗结束后，查尔斯三世将把皇家卫队（Grenadier Guards，也称掷弹兵卫队）的旗帜放置在棺木上。与此同时，身为王室内廷宫务大臣（Lord Chamberlain）的前军情五处处长帕克（Baron Parker），将把他的权杖“折断”并放在棺木上，象征他为君主服务正式结束。

风笛手为女王最后一次吹奏，现场再响起国歌《天佑国王》。女王棺木之后将被安置在教堂内的皇家墓穴。送丧仪式晚上11时45分结束。

9月20日凌晨2时30分：私人下葬仪式

王室成员为女王举行私人下葬仪式。伊丽莎白二世将长眠于圣乔治教堂内的乔治六世国王纪念教堂。届时，现安置于圣乔治教堂皇家墓穴的菲利普亲王，将移至乔治六世国王纪念教堂，与一生挚爱合葬。