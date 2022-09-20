国葬规模盛大全球瞩目 英国百万人潮送别世纪女王

这是自1965年送别英国前首相丘吉尔后，英国再举行国葬。英女王灵柩所经之处都有大批民众夹道迎接和致敬。伦敦海德公园也聚集数千人，当女王灵柩出现在临时设立的屏幕上时，原本嘈杂的公园瞬间静默，一些人忍不住哭泣。当局估计，当天约有100万人为了女王国葬聚集在伦敦中部。

（伦敦综合电）成千上万英国人在万分不舍中送别已故女王伊丽莎白二世，世界多国领导人也亲赴伦敦，向这位备受敬重的一代元首致以最后敬意。英女王在位70年，见证二战、冷战和日新月异的科技发展，送别这位跨越两个世纪的重要领袖，标志着世界进一步挥别20世纪。

英女王国葬仪式于伦敦时间星期一（9月19日）上午11时（新加坡时间星期一傍晚6时）在伦敦威斯敏斯特教堂举行。国葬仪式由威斯敏斯特教长霍伊尔（David Hoyle）主持，英国圣公会坎特伯雷大主教韦尔比（Justin Welby）讲道。韦尔比形容，英女王快乐和亲切，触动了无数人的生命。

韦尔比回忆说，女王21岁许诺要把一生奉献给英国人民与共和联邦。他赞叹：“很少有承诺如此受到信守。很少有领导人获得像我们所看到的如此倾泻而出的敬爱。”

威斯敏斯特教堂是英国历代君主加冕的场地，伊丽莎白二世于1953年在此加冕，1947年她也在此举行婚礼，如今在这里向世界做最后的告别。

约一小时的国葬结束前，英国全国为女王默哀两分钟。最后，现场奏响在查尔斯三世继位后从《天佑女王》更名为《天佑国王》的国歌，象征王权的世代交替。媒体拍到，灵柩顶部放着一张国王查尔斯三世手写卡片，写着：“在爱和虔诚的追思中。查尔斯国王”

国葬破天荒电视转播预计有上亿观众观看

这是自1965年送别英国前首相丘吉尔后，英国再举行国葬。有2000多名宾客出席女王国葬，其中有近200个国家和地区的500位元首、政府领导人与王室成员，包括新加坡总统哈莉玛、美国总统拜登、法国总统马克龙和日本天皇德仁。此次国葬破天荒通过电视转播，预计在英国内外有上亿观众观看。

国葬举行前，女王灵柩才从威斯敏斯特厅移往威斯敏斯特教堂，运载灵柩的皇家海军国家炮车在142名海军护送下缓缓前行，查尔斯三世、威廉王储、哈里王子与其他王室成员跟随在后。

威廉王储三个孩子中，9岁的乔治王子与7岁的夏洛特公主也跟在母亲凯特王妃身边，一起护送曾祖母灵柩；最小的路易斯王子（4岁）并没随行。

法新社分析，这显示现为王位第二与第三顺位继承人的乔治和夏洛特，将在王室扮演更重要角色。《卫报》则指出，过去孙辈与曾孙辈很少正式参与君主国葬，乔治和夏洛特和大人一起送葬，除了是出于对女王的敬重，也反映新国王稳定英国和共和联邦的愿望。

灵柩所经之处都有大批民众夹道迎接。伦敦海德公园也聚集数千人，当女王灵柩出现在临时设立的屏幕上时，原本嘈杂的公园瞬间静默，一些人忍不住哭泣。当局估计，当天约有100万人为了女王国葬聚集在伦敦中部。

英女王9月8日在苏格兰逝世，享年96岁。女王此前停灵在威斯敏斯特厅，供民众瞻仰四天，有超过40万人前来和她告别，等待时间最长超过24小时，排队人龙逾八公里。

查尔斯三世在国葬前夕发声明，对全球各地人们捎来的慰问表示感谢。他说：“过去10天，我和妻子为来自英国与世界各地的许多慰问和支持信息深深触动……在我们准备做最后告别之际，我希望借此机会，向在我和家人悲伤时刻给予支持和安慰的所有人说声谢谢。”

傍晚7时30分，王室成员在温莎城堡举行私人葬礼，把女王安葬在圣乔治教堂附属建筑乔治六世国王纪念教堂，伴随已故丈夫菲利普亲王、父母和妹妹长眠。随着女王入土为安，英国结束全国哀悼期，王室成员会为女王再哀悼七天。