女王与三代日皇交情深厚 英媒称日皇德仁是“重中之重”贵宾

（伦敦综合讯）全球数百名国家元首和皇亲贵族星期一（9月19日）在英国伦敦出席英女王伊丽莎白二世的国葬，英国媒体称，日皇德仁可谓是“重中之重”的贵宾。

英国《独立报》报道，英国王室和日本皇室交情匪浅，英女王在位70年间，和三代日皇都有深厚交情。

日本内阁秘书长松野博一说：“长期以来，英国王室和我们的皇室都保持着密切关系，双方的情谊可追溯到三代，即昭和天皇、上皇明仁及现任日皇德仁。”

德仁和皇后雅子上星期六启程前往英国出席葬礼，星期二返回日本。这是德仁2019年5月继位为日皇以来，首次出国访问。

根据日本神道教传统，丧礼被视为不洁的场合，日皇一般上不会参加。不过，出于英国王室和日本皇室三代的深厚情谊，德仁决定破例出席英女王的国葬。

另据日本放送协会（NHK）报道，日皇出席外国王室或国家元首葬礼，以皇室惯例来说相当罕见。负责日本皇室事务的宫内厅指出，仅有一次是1993年比利时国王包杜恩一世（Baudouin I）的国葬，由当时的日皇，现已退位的上皇明仁夫妇出席。

英女王曾于1975年5月，偕同丈夫菲利普亲王访问日本，这也是英国在位君主首次访日。访问期间，她与当时的日皇裕仁，也就是德仁的祖父会面。早在英女王访日前，昭和天皇就曾在1971到访英国，并住在白金汉宫。

1983年德仁还是皇太子时，曾赴英国牛津大学留学约两年，其间参加一些英国王室的活动，如茶会和花园派对，还曾在英女王最爱的苏格兰巴尔莫勒尔堡留宿。他2001年访英时也受到女王款待。2019年德仁继位后，曾受邀访问英国，但因全球暴发冠病疫情而无法成行。