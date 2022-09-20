【图集】长眠温莎堡 英女王与菲利普永相伴

英女王伊丽莎白二世在新加坡时间9月20日凌晨，下葬于温莎城堡内的乔治六世国王纪念教堂（King George VI Memorial Chapel），在丈夫菲利普亲王、父母和妹妹身边长眠。

一起通过图片，回看英女王的最后一程。

英女王灵柩抵达温莎城堡后，扶灵队伍小心翼翼地将棺木抬入圣乔治教堂。（路透社）

圣乔治教堂外的草地铺满各式鲜花，每一束代表英国民众对女王的怀念。（路透社）

英女王生前疼爱有加的两只柯基犬，在温莎城堡等候灵柩到来。它们下来将由英女王次子安德鲁王子（左一）和其前妻共同照顾。（路透社）

英女王灵车队伍在皇家卫队的护送下抵达温莎城堡，准备进行送葬仪式。（路透社）

乔治王子（左）与母亲凯特王妃乘车抵达温莎城堡。（路透社）

哈里王子的妻子梅根在送葬仪式上难掩悲伤。（路透社）

国王查尔斯三世（左一）率领弟妹和儿子，伴英女王灵柩进入圣乔治教堂。（路透社）

载着英女王灵柩的灵车，被民众抛撒的鲜花覆盖着。（路透社）