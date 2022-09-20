200年历史的英国皇家墓穴

圣乔治教堂（St. George’s Chapel）内，嘉德纹章官宣读着最后的祈祷，伊丽莎白二世的灵柩在众人的注目下，从教堂的黑白菱形地板缓缓下沉，与英国人民进行最后道别。

灵柩由电动升降台降至五公尺深的皇家墓穴（Royal Vault），这座建于1810年的墓室有什么故事？还有哪些王室成员安葬于此？一起来揭开它的神秘面纱。

皇家墓穴的历史

英国王室皇家墓穴位于英格兰东南部伯克郡（Berkshire）温莎城堡五公尺的地底下，是用来安葬或暂时存放王室成员棺木的墓室。

国王爱德华七世下葬时的皇家墓穴内部（取自推特）

圣乔治教堂地下墓穴的历史可追溯到15世纪时期。墓穴最早是由国王亨利八世，为他的第三任妻子简·西摩（Jane Seymour）下令建造，亨利六世的棺木也从切尔西修道院迁入该墓穴内，亨利八世1547年那去世后也埋葬在这里。1804年，国王乔治三世下令进一步扩宽、加长和修缮了这座墓穴，以打造一座专门用来埋葬皇室成员遗体的墓穴。墓穴最终在1810年完工，最终变为如今的皇家墓穴。

皇家墓穴目前通过一扇长方形的地门，连接教堂的唱诗区。为了方便运输灵柩，地门还加装了电动升降台。棺木降到地底后须由人力推动，通过15公尺长的地下道后才进入墓穴。

皇家墓穴不对外开放参观，但大众可以免费参加圣乔治教堂举办的各种宗教仪式。公众也可以购买温莎城堡的游览票，参观圣乔治教堂。

谁长眠在皇家墓穴？

自1810年以来，墓穴里共安置了25位皇室成员的棺木。这些灵柩通常会放置在墓穴内置的壁柜上。墓穴的入口处安有基座，最新的灵柩会先放置在这个基座上，然后才移至壁柜或其它区域。

首位安葬在皇家墓穴的王室成员，是1810年逝世的乔治三世的女儿，阿米莉亚公主（Princess Amelia）。乔治三世的遗体也于1820年安置在这个墓穴。

另外两位英国国王，乔治四世和威廉四世也分别在1830年和1837年在此下葬。

最近一位安置在墓穴的王室成员是伊丽莎白二世的夫婿菲利普亲王。他的遗体于2021年4月17日暂时安放在皇家墓穴中，待妻子逝世后才迁至乔治六世国王纪念教堂，与结发73年的挚爱相伴长眠。

菲利普亲王2021年4月9日逝世，享年99岁。王室为他在圣乔治教堂举行送葬仪式后，棺木就暂时安放在教堂底下的墓穴。（路透社）

图中较小的建筑是乔治六世国王纪念教堂。（互联网）

为何皇家墓穴不是女王的最终安息地？

皇家墓穴只是短暂安置女王棺木的地方，并非伊丽莎白二世的长眠地。女王的棺木最终安葬在圣乔治教堂旁的乔治六世国王纪念教堂（King George VI Memorial Chapel），与菲利普亲王、 父母（国王乔治六世和伊丽莎白王太后），还有她的妹妹玛格丽特公主永久相伴。

乔治六世国王纪念教堂是伊丽莎白二世在1962年，专为父亲打造的陵寝。据英国媒体报道，英女王当时不喜欢皇家墓穴里的大理石君主雕像，于是自掏腰包拨出2万5000英镑，委托教堂设计师在圣乔治教堂外，增建一座简朴的小教堂。

铁栅栏后方是连通圣乔治教堂的乔治六世纪念教堂（互联网）

棺木不入土，墓穴里有异味吗？

据了解，皇家墓穴里并没有冷气或冷藏设施来保存尸体。为了隔绝尸体腐烂的尸臭味，安葬王室成员的棺木内层会镀上铅材质，防止水分渗入，以确保棺材是密封的，从而减低尸体腐烂的速度和气味。

根据威斯敏斯特教堂（Westminster Abbey）的记录，这项王室传统已流传上百年，伊丽莎白一世、查尔斯二世和戴安娜王妃都是以这种方式入葬。

铺铅的棺材重量远高于普通橡棺材，据《每日邮报》报道，戴安娜王妃的镀铅棺材和菲利普王子的镀铅棺材重量超过200公斤。