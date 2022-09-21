应对中国影响力 美将召伙伴商讨协调援助太平洋岛国

美国白宫印太事务协调员坎贝尔说，“对太平洋区的大部分援助协调不足，我们必须探讨最好的做法。我们往后会借助现有机制以及同太平洋区的接触，力求做得更好。”

（华盛顿综合电）美国本周将同“蓝太平洋伙伴”成员国开会，商讨面对中国竞争之际，应如何更好地协调对太平洋地区的援助。

美国白宫印太事务协调员坎贝尔星期一（9月19日）在纽约一个活动上透露，总统拜登下周同太平洋岛国领导人举行峰会，在这之前，国务卿布林肯星期四将主持蓝太平洋伙伴（Partners in the Blue Pacific，简称PBP）会议，讨论相关区域课题。

PBP成立于今年6月，成员有美国、澳大利亚、日本、新西兰和英国。坎贝尔说，印度是PBP的观察员，另几个国家也将加入。

他说，太平洋岛国的处境比过去更严峻，面临气候变化构成的生存威胁，以及冠病疫情对旅游收入和经贸造成的严重冲击。

“对太平洋区的大部分援助的协调不足，我们必须探讨最好的做法。我们往后会借助现有机制以及同太平洋区的接触，力求做得更好。”

他说，一些国家会针对商业前景与援助，在太平洋地区开展更多外交工作，而扩大接触包含“无可否认的战略考量”。

“过去几年，我们看到一个越发雄心勃勃的中国，它要在印太等地区发展军事势力……这引起澳洲和新西兰等合作伙伴的焦虑，区域中的其他国家也一样。”

坎贝尔说，拜登本月28日到29日将同10多个太平洋岛国的领导人开会，这反映了美国要“明确展示未来对太平洋区的更大承诺”。

他说，美国不希望看到太平洋区陷入零和竞争，而是会加速推进支持计划。

“我们将加强参与支持太平洋区的各种举措，包括将对所罗门群岛产生积极影响的举措。”

中国与所罗门群岛今年4月签署安全协议后，中美在太平洋岛国的竞争加剧，并引发此地区可能军事化的担忧。

太平洋岛国领导人本月说，华盛顿应该重视他们的优先关注，即应对气候变化，这才是亟需处理的安全问题，而不是卷入大国竞争。

研究报告：美应加强对北太平洋岛国支持

另一方面，美国和平研究所星期二报告，中国把太平洋岛屿视为具有重要战略利益的地区，美国应加强对北太平洋岛国的承诺，以维持一个重要的军事缓冲区。

这个获得美国国会资助的国际问题研究机构在报告中说，中国在太平洋区所取得的地缘战略进展，是它在其他地方无法实现的。这值得关注，但不至于恐慌。美国应该对历史联系最深远的北太平洋岛国加强支持。

马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦和帕劳这三个太平洋岛国在1980年代后期同美国签署《自由联系条约》，让美国承担防务责任和使用境内的军事基地。这些条约将在明年和后年先后到期，续约谈判正在进行。

报告警告，如果谈判失败，这些国家可能转向中国寻求资金。北京只要成功将其中一国纳入势力范围，“就可危及美国在重要战略地理指挥区的军力，并为重塑区域架构打开大门，影响可能波及太平洋区以外”。