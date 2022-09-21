英王查尔斯面对废除君主制等新挑战

（伦敦综合电）英女王伊丽莎白二世葬礼结束，新国王查尔斯三世面临的诸多挑战才刚开始。他继位后支持率虽显著上升，但仍有不少人对他能否成为像母亲那般伟大的君主表示质疑，甚至主张英国应废除君主制。

19岁伦敦少女伯奇日前在威斯敏斯特厅外排了好几个小时队，就为了向英女王致以最后敬意，但和其他许多民众一样，她也认为英国不应该再奉行君主制。

伯奇说：“君主制太传统和过时了。我认为，我们不应该花那么多钱，来维持一个不比其他人更有权利在英国生活的家庭上。不过，女王是不同的。”

英国人对王室的支持率已跌至新低，而查尔斯三世在人民心目中的地位远不如深受拥戴的母亲。历史学家赛尔登（Anthony Seldon）指出，10年前的民调显示，75%的英国人支持并重视君主制，这一数字如今已下滑到62%；若对君主制的支持率跌破50%，英国君主制将被淘汰，出现民选国家元首。

不过，在全国为女王逝世同哀之际，查尔斯三世与王后卡米拉的民望有所上升。YouGov调查显示，63%的受访者认为查尔斯三世会是好国王，较3月调查激增24个百分点。

查尔斯身为王储时，经常针对环境、气候变化等议题发声，并曾因此被批评干政。不过，他在继位后的首次全国讲话中表明，不会再把那么多时间和精力投入到他所关心的议题上，缓解了外界对于他可能会改变英王政治中立立场的担忧。

不过，这不意味着，查尔斯三世会延续母亲的统治风格。他继位后展现较随和的作风，包括接受支持者献吻、公开表达对妻儿的爱等。

王室传记作者莱西（Robert Lacey）说，查尔斯向来较情绪化，这在过去被视为弱点，如今则可能成为优势。莱西说：“他公开流露情感，把哀悼和奉献之情传达得很好。”

查尔斯三世面对许多重大挑战。除了处理两个儿子威廉王储和哈里王子之间的紧张关系，他还要实现精简君主制的长期目标，以缓解人们对王室开支庞大的担忧，尤其是在国家可能陷入经济衰退和面临高通胀的情况下。

他的一名前助手指出，查尔斯三世希望确保王室是“物有所值”的，但同时也担心，精简过度会导致王室失去“魔力”。