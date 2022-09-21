乌反攻频报捷 俄仓促推行虚假公投以吞并乌领地

来自 / 联合早报

发布 / 2022年9月21日 5:00 AM

乌军已夺回东北部哈尔科夫州几乎所有地区。图为哈尔科夫地区一辆乌军坦克插着一面描绘乌克兰和美国国旗握手抗敌的旗帜。（法新社）
乌军已夺回东北部哈尔科夫州几乎所有地区。图为哈尔科夫地区一辆乌军坦克插着一面描绘乌克兰和美国国旗握手抗敌的旗帜。（法新社）

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俄官员和新闻机构称，投票将在“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”进行。俄罗斯2月24日入侵乌克兰前，莫斯科承认这两个乌克兰分离地区为独立国家。

俄罗斯入侵乌克兰后占领的赫尔松地区和扎波罗热地区，随后也宣布将举行类似公投。

（基辅综合电）乌克兰反攻俄罗斯占领区频频报捷，促使俄罗斯仓促推进举行虚假公投来吞并乌克兰领地；乌克兰两个分离主义地区和两个占领区星期二（9月20日）宣布，将在来临星期五至下星期二（23日至27日）之间举行加入俄罗斯的公投。消息人士说，普京可能在当地时间星期二针对公投发表公开演说。

俄官员和新闻机构称，投票将在“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”进行。俄罗斯2月24日入侵乌克兰前，莫斯科承认这两个乌克兰分离地区为独立国家。

俄罗斯入侵乌克兰后占领的赫尔松地区和扎波罗热地区，随后也宣布将举行类似公投。

这些地区加入俄罗斯将代表着俄乌战争的重大升级，因为莫斯科可以说它正在保卫自己的领土，免受乌军攻击。

占据顿巴斯地区俄军是乌军下个袭击目标

乌军本月展开闪电反攻，已夺回东北部哈尔科夫州几乎所有地区，同时向最近被俄军弃守的东部地区挺进，接下来可能对占据顿巴斯地区的俄军发动袭击。

哈尔科夫是俄军今年2月入侵乌克兰后的早期目标，基辅本月的反攻被视为战争的潜在转折点。

过去两周，乌军已将俄军从地区首府哈尔科夫周围赶走。但在被奥斯基尔河一分为二的库普扬斯克市（Kupiansk），俄军还在坚守。乌军目标是把那里的俄军全部赶回顿涅茨克。

乌军也开始向卢甘斯克推进。卢甘斯克州州长盖代说，乌军已完全控制了比洛戈里夫卡村（Bilohorivka），并准备从俄军手中夺回卢甘斯克州全部领土。比洛戈里夫卡村位于利西昌斯克市（Lysychansk）以西仅10公里。利西昌斯克市在7月落入俄军手中。盖代在Telegram写道：“我们会为每一厘米而战。敌人正在准备防御。所以我们不会轻率进攻。”

英国明年对乌军援不少于今年23亿英镑

卢甘斯克州和隔邻的顿涅茨克州组成了顿巴斯地区。莫斯科进军乌克兰的主要目标就是拿下顿巴斯地区。

乌克兰总统泽连斯基星期一（19日）晚说：“占领者显然处于恐慌之中。”他也说，他星期三向联合国大会发表视频讲话时，将呼吁各国加快向乌克兰运送武器和援助物资。

英国首相特拉斯本周首次以首相身份出席联大会议。她说，英国明年对乌克兰的军援，将和今年的23亿英镑（约37亿新元）一样或更高，而且会包括多管火箭系统等军备。

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