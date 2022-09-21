乌反攻频报捷 俄仓促推行虚假公投以吞并乌领地

俄官员和新闻机构称，投票将在“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”进行。俄罗斯2月24日入侵乌克兰前，莫斯科承认这两个乌克兰分离地区为独立国家。

俄罗斯入侵乌克兰后占领的赫尔松地区和扎波罗热地区，随后也宣布将举行类似公投。

（基辅综合电）乌克兰反攻俄罗斯占领区频频报捷，促使俄罗斯仓促推进举行虚假公投来吞并乌克兰领地；乌克兰两个分离主义地区和两个占领区星期二（9月20日）宣布，将在来临星期五至下星期二（23日至27日）之间举行加入俄罗斯的公投。消息人士说，普京可能在当地时间星期二针对公投发表公开演说。

俄官员和新闻机构称，投票将在“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”进行。俄罗斯2月24日入侵乌克兰前，莫斯科承认这两个乌克兰分离地区为独立国家。

俄罗斯入侵乌克兰后占领的赫尔松地区和扎波罗热地区，随后也宣布将举行类似公投。

这些地区加入俄罗斯将代表着俄乌战争的重大升级，因为莫斯科可以说它正在保卫自己的领土，免受乌军攻击。

占据顿巴斯地区俄军是乌军下个袭击目标

乌军本月展开闪电反攻，已夺回东北部哈尔科夫州几乎所有地区，同时向最近被俄军弃守的东部地区挺进，接下来可能对占据顿巴斯地区的俄军发动袭击。

哈尔科夫是俄军今年2月入侵乌克兰后的早期目标，基辅本月的反攻被视为战争的潜在转折点。

过去两周，乌军已将俄军从地区首府哈尔科夫周围赶走。但在被奥斯基尔河一分为二的库普扬斯克市（Kupiansk），俄军还在坚守。乌军目标是把那里的俄军全部赶回顿涅茨克。

乌军也开始向卢甘斯克推进。卢甘斯克州州长盖代说，乌军已完全控制了比洛戈里夫卡村（Bilohorivka），并准备从俄军手中夺回卢甘斯克州全部领土。比洛戈里夫卡村位于利西昌斯克市（Lysychansk）以西仅10公里。利西昌斯克市在7月落入俄军手中。盖代在Telegram写道：“我们会为每一厘米而战。敌人正在准备防御。所以我们不会轻率进攻。”

英国明年对乌军援不少于今年23亿英镑

卢甘斯克州和隔邻的顿涅茨克州组成了顿巴斯地区。莫斯科进军乌克兰的主要目标就是拿下顿巴斯地区。

乌克兰总统泽连斯基星期一（19日）晚说：“占领者显然处于恐慌之中。”他也说，他星期三向联合国大会发表视频讲话时，将呼吁各国加快向乌克兰运送武器和援助物资。

英国首相特拉斯本周首次以首相身份出席联大会议。她说，英国明年对乌克兰的军援，将和今年的23亿英镑（约37亿新元）一样或更高，而且会包括多管火箭系统等军备。