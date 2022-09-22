乌克兰两座核电站先后遭俄军轰炸 国际担心可能引发核灾难

乌克兰国家核能公司9月19日发给媒体的闭路电视画面显示，俄军导弹击中皮夫登努克兰斯克核电站远处引起爆炸的瞬间。（路透社）

俄罗斯被指在星期一轰炸了乌克兰境内的第三座核电站，即位于南部尼古拉耶夫地区的核电站。据法新社记者在现场所见，轰炸行动导致距离核电站仅数百米的地方出现了一个巨大弹坑，弹坑附近建筑物的门窗也被炸飞。

（基辅综合电）乌克兰的两座核电站先后遭到袭击，令人担心乌克兰战事可能引发核灾难而备受关注。

乌克兰国家核能公司（Energoatom）星期三（9月21日）指俄罗斯再度袭击乌南部的扎波罗热（Zaporizhzhia）核电站，损坏了一条电力线，导致六号反应堆的几台变压器受损停止运作，安全系统的两台柴油发电机被紧急启动，以确保燃料冷却泵正常运行。

星期一，俄国被指轰炸了乌克兰境内的第三座核电站，即位于南部尼古拉耶夫地区的皮夫登努克兰斯克（Pivdennoukrainsk）核电站。据法新社记者在现场所见，轰炸行动导致距离核电站仅数百米的地方出现了一个巨大弹坑，弹坑附近建筑物的门窗也被炸飞。

核电站的负责人波洛维奇星期二说，莫斯科正在加紧进行“核讹诈”。他说，俄军星期一轰炸皮夫登努克兰斯克核电站，显示“他们核讹诈的第二阶段已经开始”。

他发给媒体的闭路电视画面显示，俄军导弹击中核电站远处引起爆炸的瞬间。

乌国家核能公司在Telegram说，俄国星期二晚再次轰炸了扎波罗热核电站，所幸核电站辐射仍处于正常水平。“向周围环境排放和释放的放射性物质，不超过既定的允许值。”

乌国家核能公司呼吁国际原子能机构对莫斯科采取“更坚决的行动”。它说，即使“国际原子能机构检查员在场，也不能阻止”俄罗斯袭击核电站。

国际原子能机构的一个监测小组9月初就部署在扎波罗热核电站。

扎波罗热核电站是欧洲最大的核设施，它3月被俄军占领。乌克兰和俄罗斯一直互相指责对方袭击核电站及周边地区，导致这座核电站的处境备受关注。

俄罗斯在2月入侵乌克兰后不久，乌克兰北部的切尔诺贝利核电站周围也发生了战斗。切尔诺贝利核电站在1986年发生爆炸，导致周围的大片地区受到污染。

为了避免历史重演，基辅及西方盟国纷纷呼吁将核设施周围地区列为非军事区。

法国总统马克龙本月敦促俄总统普京从扎波罗热地区撤出重型武器。普京则警告，扎波罗热地区的战斗可能带来“灾难性”后果。