吁成立特别法庭追究莫斯科战争罪责 泽连斯基促联合国惩罚俄罗斯

泽连斯基向联合国大会发表视频讲话时，提出一项“乌克兰和平方案”，五大要点包括：惩罚俄罗斯、保护生命、恢复乌克兰安全和领土完整、为乌克兰提供安全保障、乌克兰与伙伴国捍卫自身的决心。

（联合国综合电）乌克兰总统泽连斯基促请联合国为俄罗斯侵略行动惩罚莫斯科，包括成立特别法庭追究俄国的战争罪责，并剥夺它在联合国安全理事会的否决权。在俄罗斯星期三宣布军事动员后，七国集团与欧盟将对俄罗斯实施进一步制裁。

泽连斯基星期三（9月21日）向联合国大会发表视频讲话说：“（俄罗斯）对乌克兰犯下罪行，我们要求让它得到公正惩罚。”

他呼吁成立特别法庭，审理俄罗斯侵略乌克兰的罪责，同时为受害的乌克兰人设立赔偿基金，并敦促联合国剥夺俄罗斯作为安理会常任理事国的否决权。

泽连斯基提出一项“乌克兰和平方案”，五大要点包括：惩罚俄罗斯、保护生命、恢复乌克兰安全和领土完整、为乌克兰提供安全保障、乌克兰与伙伴国捍卫自身的决心。他强调，这五大重点不容协商，排除了和俄罗斯和平谈判的可能。

泽连斯基特别指出，这项方案不包括所谓“中立”立场。他说：“那些在人类价值与和平受到攻击之际谈论中立的人都别有用心……他们假装要保护别人，实际上是要保护自己的既得利益。”

泽连斯基发言后，多名与会者起立鼓掌。

俄罗斯外长拉夫罗夫星期四（22日）出席安理会针对俄乌战事召开的会议时，预料会与美国国务卿布林肯、乌克兰外长库列巴等西方官员针锋相对。

星期三早前，俄总统普京下达部分军事动员令，并警告他准备使用核武来保卫国土并非虚张声势。此前一天，俄罗斯在乌克兰的几个控制区宣布举行入俄公投。

美国总统拜登星期三告诉联大：“就在今天，普京总统再度公开对欧洲发出核威胁，鲁莽地无视它对防止核武器扩散的责任。核战争没有赢家，绝对不能开打。”

拜登指莫斯科入侵乌克兰违反联合国宪章核心原则，并驳斥有关西方威胁俄罗斯的说法：“没有人威胁过俄罗斯，是俄罗斯挑起这场冲突。”

英国首相特拉斯在会上誓言，维持或加大对乌克兰的军援力度，直至乌克兰战胜。

法国总统马克龙说，普京的决定会让俄罗斯进一步受孤立，并呼吁国际社会对普京施加最大压力。

北约秘书长斯托尔滕贝格形容，普京威胁使用核武器是“危险和鲁莽的言论”。他认为，俄罗斯的军事动员令将使冲突升级，但这也表明普京入侵乌克兰的决定大错特错。

他说：“结束这场战争的唯一方式是，证明普京无法在战场上取得胜利。当他意识到这点，他就必须坐下来，与乌克兰协商一份合理的停火协议。”

七国集团（G7）外长星期三发表声明，谴责俄罗斯蓄意升级局势与发表不负责任的核言论。G7将寻求对俄罗斯实施更多针对性制裁，并维持对俄罗斯的经济和政治施压。

欧盟外长同日开会，同意着手制定第八轮对俄制裁配套，并增加对基辅的武器供应。