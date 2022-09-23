英国王室以外 世界上还有这些君主

新加坡时间9月20日，英女王伊丽莎白二世的灵柩在温莎城堡下葬，全球瞩目的国葬仪式落下帷幕。

英女王葬礼期间，国际舆论也关注受邀出席的各国王室。在历史上，他们有的和英国王室有姻亲关系，有的甚至还起过摩擦和冲突。如今，各国君主齐聚，送别他们最年长的“伙伴”。

君主制是人类历史上最古老，且仍延续至今的政权体制。随着世界政治变迁，现在还有多少君主国家？君主制是否还有存在的必要？一起来看各国君主在当今世界，扮演什么角色。

哪里能一睹君主风采？

虽然君主制已不是政治主流，但目前仍有43个君主国。其中，英国与14个共和联邦国家都尊英王为国家元首。因此，新继位的英王查尔斯三世，是目前持有最多头衔的君主。

共和联邦国家以外，欧亚大陆上的君主国主要位于东南亚、中东、西欧和北欧地区，唯二特例是日本，以及“世界上最快乐的国家”不丹。

在非洲大陆，尽管有为数不少的酋长部落和小王国，但只有三个独立自主的君主国，分别是北非的摩洛哥，以及非洲南部、曾被英国保护的斯威士兰（Eswatini）和莱索托（Lesotho）。

此外，最偏僻的君主国当属南太平洋岛屿汤加（Tonga），在世界地图上都很难找到它的位置。普通民众对汤加的印象，或许还是源自2022年初的海底火山喷发，当时连汤加王宫都变得“蓬头垢面”。

2022年1月，海底火山喷发后，汤加王宫被火山灰覆盖。（法新社）

世界君主之“最”

伊丽莎白二世去世后，除了把15个君主头衔传给长子查尔斯三世，也让出原本属于她的“最年长”和“在位最久”头衔。

现在，86岁的沙特阿拉伯国王萨勒曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）是最年长的君主，但登基至今仅七年。与之相对的，是42岁的不丹国王旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck），他身为“80后”，已经做了16年君主，在当国王方面，是萨勒曼的“前辈”。

谈起统治时长，1952年即位的伊丽莎白二世可谓经验丰富。在她走后，即将迎来登基55年庆的文莱苏丹波基亚（Hassanal Bolkiah）变成了“在位最久”的君主。

2010年代初，欧洲王室曾同时存在三位女王。后来，荷兰前女王贝娅特丽克丝（Beatrix Wilhelmina Armgard）在2013年退位，英女王伊丽莎白二世又病逝，她们的丹麦表亲玛格丽特二世（Margrethe II）成为世界上唯一的女君主。

说起王室，公众往往会联想到城堡、庄园和数不清的荣华富贵。由于各国王室的资产组合复杂，很难直接估值。

不过，据《南华早报》报道，沙特阿拉伯王室资产可能高达1.4万亿美元（约2万亿新元），是世界王室之最。若论最有钱的君主，泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在2021年初拥有近410亿美元财产，是最有钱的国王。

君主想干什么都可以？

整体来看，大多数能在21世纪继续维持君主制的国家，除了有较长的统治传承，也离不开与时俱进的政治改革。这些国家虽然还延续君主制，但国王已不像他们历史上“有权有势”的祖先那样风光。启蒙运动以来，民众追求自身权利，大多数君主国都逐渐完成宪政改革。

目前，君主立宪制度是君主国的政体主流。简单来说，君主虽然是国家元首，但政权在宪法规定下，由政府或国会掌握。因此，国王被宪法制约，并不能为所欲为。

由于各国宪法不尽相同，君主掌握的权力也有大有小。例如，英王掌握签署法令使其生效的权力；约旦国王则拥有军、政和外交方面的决策权。

虽然君权有限，有的君主因极具个人魅力，仍赢得民众尊敬；也有的通过立法维护君主形象。在泰国，任何人若违反刑事法第112条的《冒犯君主罪》（lese-majeste），包括诋毁、羞辱或威胁泰王伉俪、继承人与摄政者，最高可被判处15年监禁。

2021年11月，泰国法院裁定，三名学运领袖要求改革王室的诉求，具有推翻君主立宪制的意图，引起大批青年不满，高举废除冒犯君主罪的标语抗议。（法新社）

除了君主立宪制，传统的君主专制仍在沙特阿拉伯、文莱和卡塔尔等国实行。顾名思义，这些国家的国王或苏丹有立法、任免官员和决定国策等方面的权力。举例来说，沙特国王不仅是国家元首，也是首相，在实质上负责政府运转。自然，这些君主在治国上有更多主导权。

上述两种常见制度外，还有马来西亚和阿联酋这类实行联邦制的君主国，国家元首由一群贵族选举产生。

“君主圈”成员是增是减？

英王查尔斯三世即位之初，就要面临来自国内和其他共和联邦国家有关废除君主制的挑战。就在2021年底，加勒比海岛国巴巴多斯（Barbados）通过法案，废除了英王作为国家元首的制度。据彭博社报道，牙买加和伯利兹（Belize）等加勒比地区的共和联邦国家，也都动起废除君主制的念头。

其实，很多君主国都兴起废除君主制的思潮，就连现任英国首相特拉斯，也在学生时代发表过类似言论。除了巴巴多斯，上一次有君主被罢黜，是2008年的尼泊尔前国王贾南德拉。

尽管大量君主国家先后在1960和1970年代消亡，君主国的数量并非只减不增。例如，西班牙和柬埔寨王室都在20世纪后半叶复辟重祚。

1993年9月24日，柬埔寨前国王西哈努克在签署新宪法后重祚，并向金边皇宫里的民众致意。（法新社）

末代君主都在做什么？

保加利亚王国末代沙皇西美昂二世童年照。（保加利亚国家档案局）

有些王国的君主虽然被推翻，但政治转变并未波及他们的性命，有的末代君主至今仍然健在，甚至失去王位后还能掀起波澜。

例如，前保加利亚王国沙皇西美昂二世（Simeon Borisov von Saxe-Coburg-Gotha）是位经历传奇的末代君主。他1937年出生，6岁时继承王位，是现今唯一健在的二战时期君主。

二战结束后，西美昂二世被迫退位，开始流亡生活。没想到，他在2001年重返保加利亚，组建政党参加选举，并成功当选总理，完成了极为罕见的政治身份转变。