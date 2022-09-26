安倍国葬明天举行 岸田趁势开展“吊唁外交”

日本前首相安倍晋三国葬星期二（9月27日）举行，当局预计有4300人出席，包括218个国家和地区的700位外宾。日本首相岸田文雄坚持这次国葬也是“吊唁外交”，能宣扬安倍生前提出的“印度太平洋战略”。预计，岸田将在26日至28日期间举行30场会谈，会见多国政要和国际团体代表。

美国吊唁团有12人，由副总统哈里斯率领，将于星期一抵达日本。其他领导人有印度总理莫迪、澳大利亚总理阿尔巴尼斯等人。加拿大总理特鲁多临时取消行程，他得留在国内应付飓风灾情。

安倍7月8日在奈良街头演说时不幸遭枪杀，此事震惊日本内外，多国做出谴责与致哀。据报道，岸田内阁拖了两个多月才为安倍举行国葬，也是因为要有足够时间筹备接待外国首脑。

岸田9月22日赴纽约参加联合国大会时坦承，“希望通过安倍的国葬，进一步促进日本的外交”。

《读卖新闻》指出，安倍在世时提出必须致力加强和七国集团的关系。在此同时，他也以日美同盟为轴心提出“自由印度太平洋”构想。岸田坚持，为他举办国葬，也旨在强调日本将继续推广和发扬这些构想。

《日经新闻》指出，美国副总统哈里斯带领的吊唁团队阵容最大，包括贸易办公室代表戴琪、前国务卿阿米蒂奇等人。哈里斯星期一会与岸田会谈，课题包括各方注目的台湾问题。哈里斯访日后会到韩国，继续巩固和盟国的合作。

中国派出的是政协副主席万钢。一些观察者指出，与代表中国参加英女王国葬的国家副主席王岐山相比，两者级别相差太远。不过，也一些观察者认为，这或许因为安倍不是现任首相的关系。

超过六成日本民众 反对为安倍举行国葬

共同社最新民调显示，对为安倍举行国葬，赞成的日本民众有38.5%，反对者60.8%。媒体分析，这与安倍遇害后爆出他和极端宗教统一教会来往的负面新闻有关，此外举办国葬的人力和财力消耗不菲也引起民众的不满。

此次国葬，预算高达16亿日元（约1600万新元），其中一半用在警备工作上。安倍遭枪杀，警方被批保护不力，现在不敢掉以轻心。

日本警方在记者会上说，“此次国葬投入2万警力，保安是重中之重，一定要做到万无一失。”

国葬当天，日本武道馆周围将有大量警卫驻守。国会等主要行政区和国宾住宿酒店附近道路，星期一开始一连三天受严格管制，直至重要国宾离开为止。