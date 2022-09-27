阿联酋取代俄罗斯 将为德国供应天然气和柴油

（阿布扎比综合电）阿拉伯联合酋长国同意，为德国提供液化天然气和柴油，以取代俄罗斯的供应；这是两国达成的能源安全协议的一部分，从中缓解德国在来临冬天所面临的能源危机。

阿联酋工业部长苏尔坦形容，这是一项“具里程碑意义的新协议”，加强了两国快速增长的能源伙伴关系。

正在阿联酋访问的德国总理朔尔茨见证了星期天（9月25日）在阿联酋首都阿布扎比举行的签字仪式。阿联酋通讯社（WAM）说，朔尔茨对两国达成“能源安全”协议表示欢迎。

朔尔茨与阿联酋总统穆罕默德举行会谈，后者在推特上说，两人讨论了“在能源安全、减排和气候行动等领域的合作”。

阿联酋通讯社报道，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）本月完成了对德国的首次直接柴油交付，并将“在2023年每月为德国供应多达25万吨柴油”。

德国能源公司莱茵集团（RWE）的声明说，首批13万7000立方米的液化天然气，将于12月在德国汉堡附近布伦斯比特尔市的新浮动液化天然气进口终端交付。阿联酋通讯社说，阿布扎比国家石油公司将在2023年向德国交付更多液化天然气。

阿联酋是朔尔茨波斯湾之行的第二站。星期六，朔尔茨在沙特阿拉伯港口城市吉达会见了沙特王储穆罕默德。

朔尔茨此行旨在为德国争取到新的能源供应合同来取代俄罗斯的供应，同时缓解莫斯科入侵乌克兰后造成的能源危机。在俄罗斯关闭了关键的北溪一号天然气管道后，确保额外能源供应对德国至关重要。德国官员越来越担心供应减少可能导致今冬需实施停电和配给，并使德国经济走向衰退。

德国北部民众示威

吁结束对俄能源制裁

上星期六，德国北部城市卢布明爆发游行示威活动。数千名民众走上街头，要求德国政府迅速启用北溪二号天然气管道并结束对俄罗斯的能源制裁。

示威者指出，一旦北溪二号管道投入使用，俄罗斯天然气将再次流向德国，能源价格可以迅速下降。

朔尔茨的波斯湾之行也显示，德国要在短期内获得更多天然气供应有多么困难。朔尔茨离开阿联酋后，续程访问卡塔尔，但未能从卡塔尔争取到新的能源供应。

朔尔茨星期天下午抵达卡塔尔首都多哈，与卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆就能源和投资问题进行了会谈。但德国官方的声明没有提到两国达成任何协议。

德国媒体报道，两国正在就液化天然气供应合同的期限进行激烈的谈判，朔尔茨表明希望看到谈判取得进展。

朔尔茨也说，卡塔尔备受争议的人权记录正在改善，但他没有承诺参加11月在卡塔尔举行的世界杯足球赛。