媒体提出尖锐批评 日民众不满安倍国葬费比英女王高

日本政府公开预算时指出，安保费占了国葬预算的一半，预计8亿日元。日本最大在野党立宪民主党星期一说：“起初，国葬预算只说是2.5亿日元，两个月后就弹跳到16.6亿日元。看来，这还不是最后的一笔账。”

日本已故前首相安倍晋三星期二（9月27日）举行国葬，与本月初去世的英女王伊丽莎白二世的国葬隔八天。日本媒体对两个国葬做了比较，发现安倍国葬预算16.6亿日元（约1700万新元）竟比英女王的800万英镑（约1245万新元）高，引发民众不满。

共同社17日和18日民意调查显示，日本民众有72.5%认为16.6亿日元的国葬费“不合理”。

日媒指出，由于日本正面对通货膨胀和日元贬值，消费者价格指数创下31年新高，因此对国葬提出尖锐批评。

实际上，日本人早已对当地葬礼费用位居全球之首感到不满。调查显示，在冠病疫情暴发前，日本葬礼费用约为300万日元，是欧美国家的三四倍。过去一年，日本葬礼的平均费用为110万日元，同冠病疫情前比较下降了40%。

日本最大在野党立宪民主党星期一说：“起初，国葬预算只说是2.5亿日元，两个月后就弹跳到16.6亿日元。看来，这还不是最后的一笔账。”

日本上一次主办国葬是在1967年，为已故前首相吉田茂主办。当年，会场同样是在日本武道馆，有6000人参加，包括72个国家的外交使节和代表。

首相岸田文雄决定为安倍举行国葬，主要是安倍的首相任期八年零八个月，打破宪政史记录。当局从星期一开始接待了来自217个国家约700名海外贵宾。

东京大学名誉教授御厨贵说：“如果按照吉田茂国葬在过世后的11天举办安倍国葬的话，恐怕重要人物都无法出席。岸田政府这次坚决为安倍举办国葬，一个重要目的是着眼于吊唁外交。他在7月决定举行国葬，但却把日期订在两个月后，希望有更多重要人物出席。”

日本政府公开预算时指出，安保费占了国葬预算的一半，预计8亿日元。据报道，过去高于安倍费用的是1989年的昭和日皇葬礼，花了约24亿日元，警卫人数也多，达3万2000人。日媒指出，在19日举行英女王国葬动员了1万多名警力，比安倍的2万人还少。

日本警察厅26日发布，为了确保安保工作做到滴水不漏，警方当天将部署约2万名警力，高于美国总统拜登5月访日时所部署的1万8000名警力。

警察厅说，这是为了加强各国使馆周边的安保，以及看守政要、指挥交通和看守前往会场哀悼的民众，并强调美国九一一恐怖袭击以来，就大幅提升了警力维安，以及国际恐怖主义威胁日益紧张。

在举行国葬后，日本明年5月将在广岛举办七国集团峰会，有报道引述政府内部谈话称，这次国葬的安保费用这么高，也是当局为抹去安倍遇刺的恐怖事件阴影而“秀安全”。