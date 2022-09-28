安倍国葬延续“外交遗产” 218国和地区700政要出席

日本前首相安倍晋三的国葬仪式星期二（9月27日）于东京举行，超过4000人出席，包括700位来自218个国家和地区的领袖和代表、四方安全对话伙伴国的政府领袖，以及我国总理李显龙。

安倍曾两次执政：首次在2006年上台，一年后辞职；2012年再度上台，在位八年零八个月，是日本至今在位最久的首相。今年7月8日，他为自民党在参议院选举拉票的街头演讲中遭枪杀，终年67岁。家人已为他办了一次私人葬礼，这次是经日本内阁批准举办的“国葬”。

葬礼在当地下午2时（新加坡下午1时）于东京武道馆举行。仪式开始前的半小时，安倍遗孀安倍昭惠捧着丈夫的骨灰从家里出发，途经日本防卫部和安倍在任时接待外国政要的迎宾馆。

当载着骨灰的灵车驶过防务部大门时，800名列队等候的自卫队员齐齐敬礼。灵车抵达武道馆时，自卫队鸣放19响礼炮。

武道馆内，祭坛以富士山的形态呈现，黄白两色鲜花构成山形，中央高挂安倍的遗照。约4300名出席者在祭坛前默哀一分钟后，现场播放安倍的生平短片，有他多次探访三一一大地震灾区、发表“安倍经济学”政策演讲等重点事迹，片头和片尾是他弹钢琴的镜头，展现这位强人柔情的一面，也让现场弥漫了哀思之情。

岸田进行了30场外交会晤

日本首相岸田文雄是国葬委员长。他发表悼文时赞扬安倍的外交和安保决策：“日美关系因他而加深，他也通过加强与印度和澳大利亚等的合作，建立了四方安全对话框架。他是一位有勇气的领导人，是一位我们不舍他这么快离去的领袖。”

这场国葬被指是岸田为延续安倍“外交遗产”而制造的契机。岸田在葬礼前一连有30场外交会晤，并同四方安全对话伙伴印度总理莫迪、美国副总统哈里斯及澳洲总理阿尔巴尼斯分别进行会谈。

哈里斯在葬礼后对记者说：“安倍创建了‘自由开放的印太’这个词，美国会延续推动这一原则。”

前首相菅义伟也以“友人”身份发表悼文，在安倍第二次执政期间，他担任内阁秘书长。

他说，安倍是最有行动力的领导人。因为安倍，日本落实了《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。“安倍说，我们不能错过时机，要越快越好，只有不断前进才能看到前景。如果没有安倍，我们不可能那么快通过一系列的安全法案。他渴望的是，日本在各领域都能做出贡献，他坚信，在世界中心有日本的存在。”

武道馆外设置了专供民众致意的献花台，天还没亮就已有群众手握鲜花在附近等候。到了下午4时献花截止时，人龙还长约3.5公里。

共同社9月进行的民调显示，日本六成民众反对为安倍举行国葬，主要因为安倍遇害后，牵扯出他和自民党同极端宗教“统一教会”有联系。

为了确保国葬顺利举行，现场内外周围戒备森严，当局全天动员2万警力维持秩序。在国葬进行之际，会场附近有支持者和反对者示威。

一名参加了国葬仪式的日本中年男子说：“尽管安倍国葬在国内引发很多议论，但有目共睹的是，他在位期间确实让日本有了国际存在感，让世界感受到了日本，重视日本。”