美将继续深化与台“非官方关系” 哈里斯：中国破坏基于规则国际秩序

美国副总统哈里斯说，中国挑战了海洋自由。“中国借由展现自身军事和经济力量来胁迫与恫吓邻近国家和地区，我们已目睹中国在东中国海与南中国海令人不安的行为，以及最近在台湾海峡的挑衅。”美国将继续“无所畏惧”地按照国际法，在这个地区飞行、航行与行动。

（东京综合电）美国副总统哈里斯说，中国正在破坏基于规则的国际秩序关键要素，并表明美国将继续深化与台湾的“非官方关系”。

哈里斯星期三（9月28日）在日本横须贺海军基地对驻日美军讲话时说：“中国挑战了海洋自由。中国借由展现自身军事和经济力量来胁迫与恫吓邻近国家和地区，我们已目睹中国在东中国海与南中国海令人不安的行为，以及最近在台湾海峡的挑衅。”

她指出，美国与印太地区的未来休戚与共，在这个地区部署美军，是为了“追求和平与稳定，以及支持我们的盟友与伙伴”。

哈里斯强调，台海的和平与稳定，对自由与开放的印度太平洋不可或缺，并表明美国将继续“无所畏惧”地按照国际法，在这个地区飞行、航行与行动。

预期中国继续咄咄逼人 试图单方面改变现状

针对台湾问题，哈里斯重申，美国反对单方面改变现状，同时会继续支持台湾自我防卫。她说：“台湾是充满活力的民主体系，在从科技到医疗与其他层面上为全球做出了贡献。美国将继续深化与台湾的非官方关系。”

美国众议院议长佩洛西8月访问台湾后，中国大陆在台湾周围进行大规模军演，使地区局势急剧升温。哈里斯强调，美国并不寻求与中国发生冲突，但“我们预期中国会继续咄咄逼人的行为，试图单方面改变现状”。

哈里斯也谴责俄罗斯企图吞并乌克兰领土，并指责朝鲜通过发射导弹来威胁区域稳定。

美韩日台组新晶片联盟 召开首次预备会议

哈里斯也与日本半导体相关企业高管举行圆桌会议。她在会上指出，日本在建立具韧性的晶片供应链方面扮演关键角色，并呼吁亚洲盟友与美国加强合作。

哈里斯说：“我们必须分散对基本物资的依赖，日本和美国以及全世界都是如此。我们也明白，在这个问题上，没有单一国家能够满足全球需求。但重要的是，美国与盟友以共同增长的方式合作，并以切合实际的形式运转。”

据《韩国经济新闻》引述消息报道，美国、韩国、日本和台湾组成的新晶片联盟星期二召开了首次预备会议。

哈里斯正对日本与韩国展开四天访问，以加强美国与亚洲盟友的经济与安全联系，并为总统拜登在今年迟些时候访问亚洲奠定基础。她星期四抵达首尔，行程包括会见韩国总统尹锡悦与访问韩朝非军事区。

朝鲜星期三向朝鲜半岛东部海域发射两枚短程弹道导弹，是时隔三天再次射弹。

韩联社指出，朝鲜此次武力展示是针对哈里斯访韩，以及韩美26日至29日在朝鲜半岛东部海域的韩国战区进行的联合海上演习。

今年以来，朝鲜已18次发射弹道导弹、两次发射巡航导弹。这也是朝鲜自韩国新政府成立以来的第六次武力示威。

韩国国家情报院星期三说，由于朝鲜丰溪里核试验场三号坑道已修复完毕，朝鲜进行第七次核试验的可能性增大，而时间点可能在10月16日至11月7日之间。