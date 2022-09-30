近期军事活动密集引关注 欧洲急迫加大在印太地区存在感

因殖民地历史因素，法国、德国和英国海军向来活跃于印太地区，经常部署军舰到本区域巡航或参加联合演习。但近月，法国和德国空军分别部署长时间的行动，在印太地区演练引起关注。

欧洲主要国家近期在印度太平洋地区的军事活动密集，除了常见的海上演习与巡航，德国和法国空军更接连派军机到本区域参加演习，展示空军实力，凸显欧洲更急迫要加大在印太地区的存在感。

因殖民地历史因素，法国、德国和英国海军向来活跃于印太地区，经常部署军舰到本区域巡航或参加联合演习。但近月，法国和德国空军分别部署长时间的行动，在印太地区演练引起关注。

其中，法国空军于8月10日开展长达一个多月的PEGASE行动，先派战机在72小时内，途经印度和澳大利亚，飞往新克里多尼亚，然后再倒回澳洲参加多国联合军演“黑暗行动”（Pitch Black）。三架阵风（Rafale）B型战机、两架A330多用途添油运输机以及一架A400M型运输机继而到访新加坡与我国空军部队进行联合军演。

德国空军派13架军机 首次参加澳“黑暗行动”

德国空军则于8月中，派13架军机在24小时内从德国飞来新加坡，然后再到澳洲参加“黑暗行动”。这是德国空军首次参加澳洲的这个演习，也是二战以来，德国派出最多军机参加的海外军演。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院国防与战略研究所研究员许瑞麟接受《联合早报》访问时说，今年为止，欧盟国家在印太地区的军事合作和军演明显比两年前多。这除了是因冠病疫情趋缓、防疫限制逐渐放宽，也与印太地区和欧洲本身的地缘政治角力等因素有关。

法国和德国空军近期的行动，尤其引起许瑞麟的关注。他说：“海军外交一般更常见。不过继海军外交去年有所增加后，今年我们看到了更多的‘空中外交’。”

“不过没有太多欧洲国家有能力进行如此远距离的军力投射，所以相信这只会限于几个国家。”

欧洲主要国家对印太地区的关注度近年显著提高。德国于2020年9月出台德版印太地区战略，随后欧盟去年9月公布《欧盟印太合作战略》；法国则最先于2018年起，在公开讨论中纳入“印太”一词，并在今年2月发布详细的印太地区战略。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院亚细安研究中心研究员林薇伶分析道，印太地区变得日益重要并逐渐成为塑造国际秩序的关键。欧盟意识到该地区地缘政治紧张局势和竞争角力加剧可能影响全球稳定，从而冲击欧盟在印太地区的利益。

加大在印太地区的军事合作并加强防务合作关系因此符合欧盟和欧盟个别成员国的印太地区战略。

德国防长兰布雷希特日前接受《日本时报》访问时就指出，德国清楚知道欧洲—大西洋地区的安全与印太地区是相连的，“这也是为何我们要帮助维护这个重要地区的和平与稳定”。

她还说，由于印太地区经济和地缘政治对德国和整个欧洲很重要，印太地区“的任何冲突都会对德国多方面产生巨大影响。”

她就呼吁区域各国采取措施建立互信，例如举行联合军演和提高军事能力方面的透明度。

德国计划明年到澳洲参与澳美举行的“护身军刀”（Talisman Sabre）联合军事演习，并预计2024年再次部署海上部队到印太地区，以行动表明德国致力兑现他们对印太地区的安全承诺。

能否长久维持军事投入 学者：还待观察

不过，受访学者认为，欧洲能否长久维持它们在印太地区的军事投入，还待观察。

许瑞麟指出，欧洲国家对这个区域的军事投入受许多不确定因素影响，这包括乌克兰危机的发展，以及欧洲国家与中国之间的关系。

他认为，印太地区国家并非盲目相信欧洲国家会致力于在这个地区部署军力，而区域国家乐见欧洲参与本区域事务，主要是为了在中美博弈之间留下后路。

许瑞麟说，人们须要更多年来观察，才能判断相关欧洲国家是否真的有意常规性地在本区域投入军力。“以德国近年的表现看来，它们确实对本区域显得十分投入……但问题是明年它们是否还会这样做？目前言之过早。”