遏制日益扩大中国影响力 美国拟投资12亿元增援太平洋岛国

为遏制中国在太平洋地区不断扩大的影响力，美国与太平洋领导人决定加强伙伴关系，美国国务卿布林肯说，双方已就《美国与太平洋地区伙伴关系宣言》达成一致，并“对未来有着共同的愿景，也有共同建设未来的决心”。

（华盛顿综合电）美国和太平洋岛国同意建立伙伴关系，拜登政府据悉将在为期两天的峰会上宣布在太平洋地区投资逾8亿美元，以遏制中国在该地区不断扩大的影响力。

美国与太平洋岛国星期三（9月29日）在华盛顿举行首个峰会。《华盛顿邮报》引述美国官员的话说，拜登政府将宣布投资超过8亿6000万美元（约12亿新元），扩大予以太平洋岛国援助的计划。过去10年，美国已为太平洋岛国提供逾15亿美元的援助。

白宫没有立即对这笔资金的数额置评，但一名美国官员说，有关所有与会的太平洋岛国领导人，包括所罗门总理索加瓦雷都支持11点愿景声明，承诺共同合作的报道是正确的。

此前，索加瓦雷曾向其他太平洋岛国发出外交照会，表明不会在峰会举行期间签署这项由美国牵头的新区域协议。

太平洋地区伙伴关系宣言 强调自由航行飞行重要性

根据路透社取得的宣言草案，美国与太平洋领导人决定加强伙伴关系，并强调《联合国海洋法公约》以及自由航行与飞行的重要性。

声明也谴责俄罗斯入侵乌克兰，同时表明将致力于解决马绍尔群岛的环境和健康问题，但没有具体提及美国于1940年代和50年代在那里进行核试验所遗留的问题。

美国国务卿布林肯在峰会开幕式上说，双方已就《美国与太平洋地区伙伴关系宣言》达成一致，并“对未来有着共同的愿景，也有共同建设未来的决心”。

布林肯指出，这项共同愿景“意识到只有通过合作，我们才能真正应对所有公民在这个时代所面临的最大挑战。”

他列举了气候危机、突发卫生事件、促进经济机会的问题，以及维护“自由和开放的印太地区”，让每个国家无论大小“都有权选择自己的道路”。

布林肯承诺，将落实一项总值480万美元的计划，协助支持太平洋地区的可持续渔业、农业和旅游业。知情者透露，白宫也在同私营部门合作，要为太平洋地区推出一项铺设海底电缆的协议，并形容这是美国“对中国外交和军事扩张的反应”。

太平洋岛国论坛秘书长普纳在会谈首日发表的声明中说，他相信太平洋岛国和美国“能够而且……可巩固并建立伙伴关系”。