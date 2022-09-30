强烈批评朝鲜射弹“显然是挑衅” 哈里斯重申美承诺协防韩国

美国副总统哈里斯日前访问韩朝非军事区，强烈批评朝鲜“残酷独裁”，指责朝鲜发射导弹是挑衅行为，并重申美国协防韩国的坚定承诺。在她离开韩国后数小时，朝鲜又向朝鲜半岛东部海域发射了一枚不明弹道导弹。

（首尔综合电）美国副总统哈里斯星期四（9月29日）访问韩朝非军事区，对朝鲜发出了异常强烈的批评。她说，朝鲜是一个“残酷独裁”、推行非法武器计划并猖獗地侵犯人权的国家，并重申美国协防韩国的坚定承诺。当天，朝鲜连续第二天发射弹道导弹。

哈里斯是首位访问韩朝非军事区的拜登政府高官。她指出，这个守卫森严的边境地区，反映出韩朝在1950年至1953年的战争后走上了“截然不同的道路”。

她说：“在朝鲜，我们看到了残酷的独裁政权、猖獗的人权侵犯行为，以及威胁着和平与稳定的非法武器计划。美国和世界寻求的是一个稳定与和平、朝鲜不再是威胁的朝鲜半岛。”

此前一天，朝鲜发射了射两枚短程弹道导弹。韩国也越来越担心，朝鲜可能准备进行第七次核试验。哈里斯指责朝鲜射弹“显然是挑衅”，并说：“美国协防韩国的承诺坚定不移。”

哈里斯星期四离开韩国后数小时，朝鲜又向朝鲜半岛东部海域发射两枚短程弹道导弹，是五天内的第三次。这两枚导弹似乎落在日本专属经济区外。日本防长滨田靖一说，今年以来朝鲜频频试射弹道，对日本、区域和国际社会的和平与安全构成了威胁，是“绝对不可接受”的行为。

韩联社分析指出，朝鲜此次武力示威可能是针对哈里斯访问韩朝非军事区，以及韩美9月26日至29日在朝鲜半岛东部海域实施的联合海上演习。此外，韩美日也定星期五（9月30日）举行反潜联演，是三国时隔五年再度举行联合演习。

哈里斯此行也与韩国总统尹锡悦举行了会谈。尹锡悦说，韩美同盟正从军事同盟升华为经济与技术同盟，并已跨越朝鲜半岛，发展成为全球级别的同盟。他说：“韩美同盟是守护韩国国民自由、安全和繁荣的坚实根基，我将继续推动同盟关系更上一层楼。”

哈里斯说，韩美同盟70年来发展成为维护朝鲜半岛、印太地区和全世界安全繁荣的轴心，她此次访韩旨在加强两国力量，巩固两国共同为发展付出的努力。

韩美或与日三边合作 应对未来潜在挑衅

过后，两人举行了一个多小时的闭门会谈，美方代表还包括美国驻韩大使戈德堡、副总统安全顾问戈登等，韩方则有外长朴振、国家安保室室长金圣翰等。

白宫在会后发声明说，哈里斯和尹锡悦谴责朝鲜的挑衅言论与弹道导弹发射活动，并重申实现朝鲜半岛完全无核化的共同目标。两人也讨论如何应对未来的潜在挑衅，包括通过与日本的三边合作。

尹锡悦办公室则说，两人同意，若朝鲜进行核试验或作出其他严重挑衅，韩美将立即实施联合反制措施，但没有具体说明是什么措施。

尹锡悦也就美国《削减通胀法案》表达了韩方担忧。哈里斯回应说，美国将研讨制定消除韩方担忧的方案。

哈里斯还重申，美方将落实韩美领导人就必要时启动流动性便利工具以稳定金融市场的协议事项。

韩国官员透露，韩国央行和美联储正密切沟通，以便根据市场走向随时采取行动。