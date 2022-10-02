特拉斯坦承减税方案引发金融市场混乱

（伦敦综合电）英国首相特拉斯坦承，政府一周前颁布的减税方案确实导致金融市场出现了一些混乱，并承认货币与财政政策之间相互协调是重要的。

9月23日，上任不到三周的特拉斯推出名为“迷你预算”的减税政策。这个英国半世纪以来规模最大的减税计划，本意是要刺激低迷的国家经济，不料适得其反，导致英国股票和债券市场遭到大幅抛售，英镑也下挫至37年新低，英国央行为稳定市场，紧急启动国债购买计划。

特拉斯此前声称，市场动荡是俄乌战事造成的全球问题所引发的，并坚持会继续落实减税计划。不过，英国央行首席经济师皮尔星期四（9月29日）表示，市场的负面动向“毫无疑问地”与英国元素有一定的关系。

特拉斯星期五被记者问到这场财政危机是否由她一手造成时，她回答：“我们正与英国央行密切合作。协调货币与财政是很重要的，我承认（市场）出现了混乱。”

她也在《太阳报》撰文写道，政府有“明确的计划”解决当前的能源危机。“我要采用不同的做事方式，这涉及做出艰难的决定，而且在短期内会出现混乱……不是每个人都会喜欢我们所做的事，但我要向民众保证，政府有一个明确的计划，而我相信这计划对国家而言是正确的。”

特拉斯的经济政策已在保守党内引起不满。她星期天出席保守党常年大会时，须重新争取党内国会议员的支持，并使金融市场对政府的经济管理恢复信心。

英国财政部长克沃滕在《电讯报》撰文指出，他将于11月发布一份中期财政计划，包括列出一个“可靠”的方案争取在中期内减少国家债务，并控制公共支出。他也为“迷你预算案”辩护，称虽然部分措施不受欢迎，但政府“没有其他选择”。

民调：51％受访民众认为特拉斯应下台

特拉斯一上台就导致英国金融市场动荡，使她的执政能力广受质疑。英国民调机构舆观（YouGov）9月30日进行的调查显示，在4918名受访者当中，51％认为特拉斯应该下台，认为克沃滕应辞职者也过半，仅四分之一的人支持特拉斯留任。认为“迷你预算案”恰当并已向民众解释清楚者只有3％。

另一民调机构益普索（Ipsos）的同日调查显示，51％的受访者认为反对党工党党魁斯塔默有望成为首相，高于5月间的38％；对特拉斯执政表现感到满意者仅18％。