巴西总统选举年轻选民大增 普遍支持76岁前总统卢拉

（里约热内卢综合电）巴西总统选举星期天举行第一轮投票。这次选举受到巴西年轻人的关注，登记投票的年轻选民大增，而他们普遍更支持76岁的前总统卢拉。

超过210万名16岁和17岁的巴西年轻人已在选举前登记投票，比2018年增加了51％。巴西强制18岁以上者投票，16岁和17岁者则可选择是否投票。

11名参选者中 卢拉和博尔索纳罗呼声最高

本届总统选举共有11名参选者，而呼声最高的要属卢拉和现任总统博尔索纳罗。

据法新社报道，当地民调显示，16岁至24岁的选民中，有52％支持卢拉，博尔索纳罗的支持率则为32％。

卢拉曾于2003年至2010年期间担任巴西总统，此前曾是一名金属工人。在任期间，他扩大了社会福利计划，帮助数百万人摆脱贫困。不过，他在2017年卷入贪污案，隔年被定罪判处入狱，并在服刑18个月后于2019年获释。最高法院去年撤销了对他的控罪。

分析指，巴西年轻人关注环境问题，而博尔索纳罗任内施行的政策大大削弱了对亚马逊雨林的保护。年轻民众也曾举行反政府示威，抗议博尔索纳罗削减教育支出、对冠病疫情的管理和警察暴力。

不过，67岁的博尔索纳罗坚称他一定胜选，否则就是巴西电子投票系统出现广泛的选举欺诈，但他并未提供任何证据支持他的说法。外界因此担心，他若败选可能会拒绝接受选举结果，引发骚乱。

星期天（10月2日）的投票结果，最早可能于当地晚上9时（新加坡星期一早上8时）出炉。根据巴西总统选举制度，若没有参选者获得过半数选票赢得选举，两名获得最多选票的候选人将在10月30日展开第二轮投票对决。