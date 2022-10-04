取消45%最高所得税率计划喊停 英国政策大逆转重创特拉斯执政信誉

取消45%的最高所得税率是特拉斯政府9月23日公布的迷你预算措施，但出台不久便引发金融市场和政治震荡。财政部长克沃滕昨天宣布撤回。不过交易员警告，这个政策U转不足以制止英镑的持续跌势。

（伦敦综合电）英国的财政政策出现戏剧性逆转，刚出台不久的最高收入者减税计划在引发金融市场和政治震荡后被腰斩。特拉斯政府上台不到一个月就遭遇大挫折，执政信誉受冲击。

财政部长克沃滕星期一（10月3日）发推文说：“我们明白了，我们听到了。”他宣布，政府决定不取消对最高收入者征收45%的最高所得税率。

取消45%的最高所得税率是特拉斯政府9月23日公布的迷你预算的措施之一。首相特拉斯和财长克沃滕希望通过减税和减少监管，使英国经济摆脱多年来的增长停滞状态。这套增长计划的其他措施包括取消银行家的花红顶限、取消拟议中的公司税上调，以及将最近上调的国家保险保费复原。不过，特拉斯和克沃滕拒绝排除削减支出和福利的可能性。

上述减税计划取消的消息宣布后，英镑兑美元的汇率一度上涨1%，报1.128美元，但过后涨幅又回吐殆尽。交易员警告，这个政策U转并不足以制止英镑的持续跌势。

克沃腾周一在保守党年度大会上说，“很快”将公布如何在中期内降低英国公共债务占国内生产总值比重的细节。“今天我们面临新的挑战，在应对这些挑战时，我们将以财政上可持续和负责任的方式行事。这就是为什么不久后，我们将公布一份中期财政计划，更全面地阐述我们的方法。”

民调：过半民众认为 特拉斯和克沃滕应辞职

执政保守党一名议员认为，由于政府信誉受损，政策逆转不可避免。另一名议员说：“损害已经造成。我们现在看起来很无能。”

最大反对党工党更直指，政府的经济信誉已经受损，人们对国家经济的信心已遭破坏。

英国正面对几代人以来最严重的通货膨胀危机，政府要给富人减税，而且同时可能削减支出和福利，立即被批为不公平，引发政治风暴。

连保守党资深议员都拒绝确认会在国会支持这项方案，选民更在民意调查中表达不满，过半受访者认为特拉斯和克沃滕必须辞职。

政策叫停后 债券收益率下降但仍高企

特拉斯和克沃滕原本计划额外举债数十亿美元来填补减税，结果导致英镑暴跌，英国政府债券收益率飙升，并震动全球市场。英国中央银行英格兰银行不得不进场干预，动用650亿英镑（约1033亿新元）救市。

政策逆转之后，英国政府债券的收益率虽有所下降，但仍处于高位，反映出投资者对特拉斯政府引领的经济方向感到担忧。

不过，特拉斯和克沃滕坚称，整体增长计划还是正确的，要致力落实计划。

英国财政政策大逆转，面对压力的财长克沃滕说，他完全没有考虑辞职。（彭博社）

克沃滕星期一接受英国广播公司（BBC）访问时，承认各方对取消最高税率的关注已造成“巨大干扰”。“我很高兴我们决定不继续这么做，因为它掩盖了一个优秀计划的重点。”

当访员问克沃滕有没有考虑辞职时，他说：“完全没有。”

特拉斯的发言人说，首相对克沃滕充满信心，并相信国会会批准迷你预算案的其他部分。

英国六年来政局动荡，已换了四名首相。目前，一份要求立即举行全国选举的请愿书已获得超过40万人联署支持。根据法律，请愿如果获得超过10万人签名，国会就必须考虑对有关课题进行辩论。