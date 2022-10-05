乌克兰突破俄军防线 收复领土威胁补给线

（基辅综合电）乌克兰军队已突破俄罗斯军队在南部的防线，同时继续在东部地区快速推进，收复了更多领土，并威胁俄军补给线。同时，俄罗斯国会通过了乌克兰四区的入俄法案，只待总统普京签字便正式吞并四地。

乌克兰官员说，乌军星期一（10月3日）在赫尔松州具战略意义的第聂伯河沿岸收复了几个村庄，这是战争暴发以来乌军在南部取得的最大突破。

赫尔松俄军控制区官员则说，乌军在第聂伯河西岸的杜德恰尼镇（Dudchany）周围地区取得进展，但俄军已阻止乌军向杜德恰尼挺进。

乌军破坏了第聂伯河上的主要桥梁，若继续推进，可能切断河西岸2万多名俄军的补给线。基辅军事分析师日丹诺夫说：“我们突破防线的事实意味着……俄军已失去攻击能力，并可能在今天或明天失去防守能力。”

乌军在东部地区也维持反攻势头。军车星期一开进战略重镇利曼，加强当地的防御。

乌克兰总统泽连斯基星期二签署法令，禁止乌方在普京担任总统期间与俄方谈判。

克里姆林宫发言人佩斯科夫表明，若乌克兰不愿意谈判，俄对乌的特别军事行动不会结束。他说：“我们要么等乌克兰现任总统改变立场，要么等下一任总统为了人民利益改变立场。”

俄罗斯国会上议院星期二一致批准普京同顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热与赫尔松四个地区签署的入俄协议。下议院星期一也一致通过法案。普京签署法律文件后，四地便正式纳入俄罗斯联邦。

普京此前威胁动用核武器保卫俄国领土，有报道指莫斯科可能在乌边境进行核试验。不过西方官员说，俄国核武库未出现异常动向。克里姆林宫指西方大国与媒体散播核言论，俄国不会参与其中。

据俄罗斯新闻社报道，防长绍伊古宣称，下达部分动员令两周来，已有超过20万人受征召入伍。

另一方面，美国特斯拉公司总裁马斯克因呼吁基辅通过谈判和放弃克里米亚来结束战争，在乌克兰激起公愤。他还在推特发起民调，问俄国吞并的乌东地区与克里米亚居民想在俄罗斯或乌克兰生活。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克随即驳斥称，乌克兰已有“更好的和平计划”，包括解放克里米亚等领土。泽连斯基则发起另一项民调，问网民较喜欢支持乌克兰的马斯克，还是支持俄罗斯的马斯克。

克里姆林宫指马斯克的提议“相当积极”，但排除了在所吞并地区重新举行入俄公投的可能。