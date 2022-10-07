朝鲜导弹坠落太平洋后才接到预警 日民众质疑导弹警报有效性

朝鲜导弹飞越日本令民众确切感受到“战祸临头”，不能坐以待毙。但这也可能正中执政自民党下怀，岸田政府希望通过“先发制人”提高军力的目标估计更快落实。

朝鲜导弹星期二（10月4­日）飞越日本上空，日本当局称已在第一时间通过国家预警系统J-Alert指示居民寻找掩护。但民众接到警报时，导弹已坠落在3000多公里外的太平洋，这使许多民众质疑警报系统的有效性，以及政府是否有能力在实际袭击中保卫国家。

日本时事通讯社指出，朝鲜导弹飞越日本令民众确切感受到“战祸临头”，不能坐以待毙。但这也可能正中执政自民党下怀，岸田政府希望通过“先发制人”提高军力的目标估计更快落实。

日本内阁秘书长松野博一在星期二的记者会上指出：“朝鲜的核武及导弹技术的显著发展不容忽视，我们将考虑所有选项来加强防御，包括具备反击能力。”

日本放送协会（NHK）的报道称，当局当天不但向北海道和青森发出警报，也向东京群岛发了警报。之前这些预警大多用于地震和海啸，这次因为传播的内容特别，令大部分人不知所措，因为日本人上一次接到导弹预警是五年前的事。

NHK也说，日本当局针对导弹发射的第一条推文警报是日本时间上午7时27分，大约是在导弹发射五分钟后。另一次是在7­时42分，范围涵盖东京的离岛。但是，对于大多数收到警报的人来说，导弹当时可能已经飞过他们头顶了。

据日本当局公布的数据，日本全国有超过9万4000个疏散设施，这包括学校和社区中心，但只有1.4%的地下室可提供导弹掩护。

日本大学危机管理学部的福田充指出：“导弹从发射到降落也许只有几十秒的时间，是否能抓紧时间避难很关键。在城区，地铁和地下商店都可作为掩护用途。这次警报响起的地区大多是农村地带，很多民房都是用木头建造的，人们根本无法找到可作为掩护的地方。”

海上自卫队的前军官伊藤俊幸在NHK节目中指出，“飞向日本海的导弹多为短程；那些向太平洋发射的，瞄准的是美国关岛，但也会飞越日本。这次事件从某种意义而言是在给日本一个提醒。自卫队必须具备迎击能力，才不至于坐以待毙。”

新泻县大学专门研究安全政策的教授畠山京子也说：“尽管日本奉行和平主义，但不能对朝鲜的挑衅置之不理。如果判断导弹防御还不够，就必须讨论关于攻击敌方基地的能力。”

不过日本推特上有一名学者的发言引起关注。他指出：“朝鲜导弹从安倍时代起，就是日本加强军力的最大‘掩护’。”