包括军用高阶晶片与半导体制造设备 美国新出口管制阻中国科技军事发展

中国外交部发言人毛宁说，美国为维护科技霸权，滥用出口管制措施。“这种做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将影响美国企业的权益。”

（华盛顿综合电）美国实施新的出口管制措施，限制中国购买与制造具军事用途的高阶晶片，以阻挠中国的科技与军事发展。此举势必加剧中美之间的紧张关系。

从星期五（10月7日）生效的条规还包括限制出口一些用于超级电脑的晶片，以及收紧向任何中国公司出售半导体制造设备的管制。

美国商务部当天发表声明说，当局的目的是要避免“具军事用途的敏感科技”被中国军事、情报与安全单位取得，从而保护美国的国家安全。

商务部官员肯德勒说，中国已投入资源开发超级运算能力，争取在2030年之前成为人工智能领域的全球领导者。可是，中国“正利用这些能力来侦察、追踪和监视他们的人民，并推动军事现代化”。

针对美国的最新举措，中国外交部发言人毛宁星期六（8日）在例行记者会上答问时说，美国为了维护科技霸权，滥用出口管制措施，恶意封锁和打压中国企业。“这种做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将影响美国企业的权益。”

他也说，美国的做法阻碍国际科技交流和经贸合作，对全球产业链和供应链的稳定，以及世界经济复苏都会造成冲击。

美国的新限制对晶片业和半导体设备制造商造成冲击。费城半导体指数星期五收市时下跌逾6％，美国三大半导体设备制造商——泛林集团（Lam Research Corp）、应用材料公司（Applied Materials Inc）和科磊（KLA Corp）的股价都下跌超过4％。

代表晶片制造商的半导体行业协会说，他们正研究最新规定，并呼吁美国有针对性地实施条规，并且与国际伙伴合作，创造公平的竞争环境。

各国和相关企业也在寻求应对策略。韩国工业部星期六发声明说，三星和SK海力士（SK Hynix）在中国的晶片生产不会受到重大干扰。但它强调，有必要与美国出口管制部门协商，将不确定性降至最低。

中美近年来都在争夺科技主导地位，半导体的制造和出口一直是竞争重点。美国总统拜登今年8月签署了一项数十亿美元的法案，要加强国内的半导体和其他高科技制造业，以免被中国超越。

美国也投入数百亿美元于科研，加大力度保护它拥有主导地位的各种技术。

专家：中国晶片制造业将因新管制而倒退数年

路透社上月引述消息报道，美国商务部今年初曾发信给科磊、泛林集团和应用材料公司，禁止它们在未获许可之前，向生产亚14纳米先进半导体的中国工厂输送晶片制造设备。

商务部8月也致函英伟达（Nvidia Corp）和超微半导体公司（Advanced Micro Devices），要它们停止向中国出口多种人工智能电脑晶片。

专家认为，美国的新出口管制将干扰中国发展半导体业与先进军事系统的努力，足以令中国晶片制造业倒退数年。

华盛顿智库战略与国际中心的科技与网络安全专家刘易斯说：“中国不会放弃晶片制造……但这真的会拖缓他们的进度。”

美国企业研究所的国防政策专家塞耶斯说，拜登政府的新举措是要遏制中国前进，而不只是单纯寻求公平竞争。

美国多名高官告诉媒体，新措施还有很多旨在阻止外国公司向中国出售先进晶片或设备的规定，从而防止中国造出先进晶片，但至今未有盟国承诺会实施类似的管制措施，美方还在和盟国磋商。